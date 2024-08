V Banskej Bystrici sa začínajú oslavy 80. výročia SNP, návštevníci môžu stretnúť aj vojnových veteránov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.8.2024 (SITA.sk) - V stredu sa začínajú oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. Od 9:00 do 18:00 je pre verejnosť bezplatne otvorená expozícia Múzea SNP . V čase od 12:00 do 17:00 sa odprezentujú kluby vojenskej histórie. Návštevníci tak uvidia dobový vojenský tábor s množstvom historickej techniky.„Okrem statickej prezentácie dobovej techniky zažijú návštevníci aj jazdu historických vozidiel na Námestí SNP a v uliciach Banskej Bystrice,“ informoval rezort obrany s tým, že štart je naplánovaný na 14:30 z areálu Pamätníka SNP.Po ukážke na Námestí SNP sa o 15:30 budú presúvať ulicami Banskej Bystrice a jazda sa ukončí opäť v dobovom vojenskom tábore.Od 17:00 do 18:00 môžu návštevníci v areáli stretnúť veteránov SNP, pre ktorých je pripravený slávnostný nástup klubov vojenskej histórie v dobových uniformách, a tiež koncert dobovej hudby v podaní speváčky Emy Papšovej.