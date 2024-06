Gašpar je novým podpredsedom parlamentu. Kolíková sa koalície pýtala, či naozaj nemajú niekoho vhodnejšieho

27.6.2024 (SITA.sk) - Novým podpredsedom parlamentu sa stal Tibor Gašpar Smer-SD ). Za hlasovalo 79 poslancov, 61 bolo proti a nikto sa nezdržal. Vo funkcii podpredsedu nahradil Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktorý sa funkcie vzdal tento týždeň pre úspech v eurovoľbách.Opoziční poslanci v súvislosti s Gašparom pripomenuli, že je obžalovaný a obvinený v niekoľkých kauzách. Poslanec Juraj Krúpa SaS ) kritizoval aj to, že Gašpar chce po zvolení za podpredsedu parlamentu ostať predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť. Mária Kolíková (SaS) sa naopak koalície pýtala, či naozaj nemajú niekoho vhodnejšieho na pozíciu podpredsedu parlamentu, niekoho, kto nie je obžalovaný zo závažnej trestnej činnosti. „Toto je naozaj hanbou. To vám nevadí, že už tam máte jedného podpredsedu parlamentu, ktorý ušiel z miesta dopravnej nehody? Že asi ušiel preto, pretože bol pod vplyvom návykovej látky. Je hanbou, že ste ho nechali na pozícii podpredsedu parlamentu a ešte aj laškujete, že bude, nebodaj, predsedom parlamentu. To znamená, že vy vlastne ukazujete ľuďom, že protiprávne konať, ujsť z miesta nehody, byť pod vplyvom alkoholu, je cesta ku kariérnemu rastu," uviedla poslankyňa, ktorá mala na mysli Andreja Danka SNS ).Okrem toho dodala, že slovenský parlament už má jedného obvineného aj obžalovaného podpredsedu parlamentu, Petra Žigu Hlas-SD ).