Koaliční poslanci odvolali z funkcie predsedu parlamentného výboru Michala Šipoša, ten hovorí o politickej poprave

Odstavenie opozičného poslanca

27.6.2024 (SITA.sk) - Koaliční poslanci parlamentu odvolali z funkcie predsedu Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Michala Šipoša hnutie Slovensko ).Jeho odvolávanie iniciovali strany Smer - sociálna demokracia Slovenská národná strana . Za Šipošovo odvolanie hlasovalo 76 poslancov, traja boli proti a nikto sa nezdržal.Poslanec Michal Šipoš sa podľa predkladateľov dňa 10. januára a 11. januára tohto roku dopustil neakceptovateľného konania, keď počas 6., respektíve 7. schôdze výboru zneužil svoju právomoc tak, že prerušil schôdze výboru, čím znemožnil jeho ďalšiu činnosť a výkon mandátu ostatných jeho členov.Na 7. schôdzi výboru bol predložený návrh na Dodatok č. 1 k „Pravidlám rokovania Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj“.Tento dodatok mal vypustiť ustanovenie čl. 6 ods. 10, ktoré umožňuje predsedovi výboru prerušiť schôdzu v odôvodnených prípadoch.Návrh vychádzal z incidentu z 10. januára 2024, keď Šipoš využil toto ustanovenie na prerušenie schôdze bez prijatia uznesenia výboru, čím podľa navrhovateľov konal účelovo.Svoje rozhodnutie odôvodnil potrebou získať stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a neskôr uviedol, že chce konzultovať s predsedom parlamentu. Tieto dôvody nesúviseli s prerokovávaným bodom programu a boli označené za svojvoľné.„Takto uvedený dôvod však žiadnym spôsobom nesúvisí s preberaným bodom programu, ktorý sa týkal výlučne dodatku k pravidlám rokovania výboru, bez súvisu s iným bodom programu - kompetenčným zákonom, a uvádzaný dôvod tak bol zjavne svojvoľný. O tom, že predseda výboru vlastným konaním zneužíva kompetenciu, bol predseda výboru upozornený aj prítomným právnikom z odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady SR," tvrdia koaliční poslanci.Podľa navrhovateľov bolo konanie Michala Šipoša účelové a neprofesionálne, sledovalo jeho osobné záujmy pred hlasovaním o odobratí jeho kompetencie prerušiť schôdzu výboru.Zneužitie ustanovenia určeného pre odôvodnené prípady bolo podľa predkladateľov nepochybné, čím sa Šipoš diskvalifikoval pre ďalší výkon funkcie predsedu výboru.Hnutie Slovensko považuje koaličné dôvody na odvolanie Šipoša z funkcie za absurdné a je toho názoru, že z ich strany ide len o hrubé pretláčanie moci a odstavenie opozičného poslanca.„Šipoš ako predseda výboru v súlade so zákonom dňa 10. januára 2024 prerušil rokovanie výboru s odôvodnením, že chce počkať na stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Toto je dôvod, za ktorý ho koalícia z pozície predsedu výboru navrhla odvolať," tvrdí hnutie a dodáva, že ak sa v skrátenom legislatívnom konaní rokuje o zákone, ktorý zasahuje do štátneho rozpočtu, vyžaduje sa v tomto prípade stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť „Vládni poslanci sa ma rozhodli politicky popraviť. Nepáči sa im, že som postupoval podľa zákona a judikátu ústavného súdu. Vyzval som členov výboru, aby sme počkali na stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Mám právo ako predseda výboru v takejto situácii prerušiť výbor. Za to, že chcem, aby bol dodržaný zákon a aby sme my aj verejnosť vedeli, koľko bude stáť nové ministerstvo, ma chcú odvolať,“ obhajoval sa Šipoš.