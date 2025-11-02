Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 2.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Pamiatka zosnulých
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. novembra 2025

Gašpar: Ku každej horalke policajta nepostavíme. Opozícia hovorí o raste drobných krádeží po zmene Trestného zákona


Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kriminalita Novela Trestného zákona Opozícia Podpredseda parlamentu Trestný čin Trestný zákon verejnoprospešné projekty

Kým podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) tvrdí, že kriminalita na Slovensku dlhodobo klesá,



Zdieľať
67ebd7f5626ac502169537 676x451 2.11.2025 (SITA.sk) - Kým podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) tvrdí, že kriminalita na Slovensku dlhodobo klesá, opozícia hovorí o raste drobných krádeží a zlyhaní štátu po zmene Trestného zákona. V diskusnej relácii Na telo na TV Markíza sa Gašpar a poslankyňa SaS Mária Kolíková sporili o to, či za zhoršenú situáciu môžu nové pravidlá, alebo „kampaň“ primátorov a opozície.

Pribúdajú drobné priestupky


Podľa Gašpara sa počet trestných činov znížil za prvých deväť mesiacov o 1 582 prípadov v porovnaní s minulým rokom. Pripustil však, že majetkové priestupky, najmä drobné krádeže, pribúdajú.

„V priemere ide o škodu 52 eur, čo tvorí 85 percent prípadov,“ uviedol. Zároveň odmietol, že by to súviselo so zvýšením hranice medzi priestupkom a trestným činom zo 266 na 700 eur.

„Spojovať viac krádeží s touto novelou je absolútne zjednodušené,“ dodal. Gašpar argumentoval, že viaceré mestá podľa policajných štatistík zaznamenali pokles kriminality na uliciach. Nárast priestupkov však vysvetlil tým, že „niektorí politici a médiá“ podľa neho vytvárajú dojem beztrestnosti. „Boj s kriminalitou nie je o tom, že ku každej horalke postavíte policajta,“ poznamenal.

Novela spôsobila chaos a znížila bezpečnosť


Kolíková jeho tvrdenia odmietla. Podľa nej novela Trestného zákona spôsobila chaos a štát nie je pripravený zvládať záplavu priestupkov. „To, čo sa udialo, je nevídané. Tu sa skutočne vymenila bezpečnosť nás všetkých za to, aby blízky tejto vládnej koalície unikli pred spravodlivosťou. Obrovská zmena prebehla zo dňa na deň, bez pripomienkového konania. Okresné úrady ani polícia na to neboli pripravené,“ uviedla bývalá ministerka spravodlivosti.

Podľa nej by opakované krádeže v hodnote 100 až 200 eur počas jedného roka boli opäť kvalifikované ako trestný čin. „S tým súvisí aj zápis v registri trestov a všetko ostatné. Neznamená to, že keď spáchate trestný čin, automaticky vám hrozí trest odňatia slobody. Nie je však možné, aby sa opakovaní páchatelia vyhýbali trestnej zodpovednosti len preto, že sa krádež kvalifikuje ako priestupok,“ dodala Kolíková.

Pomôcť môžu alternatívne tresty


Gašpar naopak tvrdí, že riešením by mohli byť alternatívne tresty alebo verejnoprospešné práce, ktoré je však potrebné zabezpečiť. Nie však návrat k tzv. horalkovému zákonu, s ktorého zrušením Kolíková súhlasí. „Ak niekto potrebuje ukradnúť potravinu, pretože nemá na to, aby si ju kúpil, trest nepomôže. Treba hľadať spôsob, ako týchto ľudí donútiť odpracovať si škodu,“ povedal bývalý policajný prezident s tým, že na polícii evidovali tisícky spisov s nevymožiteľnými pokutami.

Koalícia a opozícia sa nevedia zhodnúť ani na tom, ako zmerať skutočný rozsah drobných krádeží. Kým Gašpar sa odvoláva na policajné dáta, Kolíková upozorňuje, že mnohé priestupky sa vôbec neevidujú, pretože okresné úrady ich nemajú kapacitne spracované.

Kriminalita je fenomén, ktorý musí spoločnosť riešiť spoločne. To nie je len o represívnych zložkách, ako je polícia a prokuratúra. To je aj o tom, ako si budeme majetok chrániť,“ skonštatoval Gašpar. Podľa Kolíkovej je trestná politika nevyvážená. „S kriminalitou na Slovensku sa treba konečne porátať. Je potrebné dať na stôl nejaké riešenia a konečne o nich diskutovať,“ vyzvala.


Zdroj: SITA.sk - Gašpar: Ku každej horalke policajta nepostavíme. Opozícia hovorí o raste drobných krádeží po zmene Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kriminalita Novela Trestného zákona Opozícia Podpredseda parlamentu Trestný čin Trestný zákon verejnoprospešné projekty
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
RSF: Fico patrí k najväčší ohováračom médií, Orbán k najhorším umlčovateľom informácií
<< predchádzajúci článok
Polícia odvrátila džihádistický útok v Berlíne

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 