 24hod.sk    Zo zahraničia

02. novembra 2025

Polícia odvrátila džihádistický útok v Berlíne


Nemecká prokuratúra v nedeľu oznámila, že v Berlíne zatkli 22-ročného Sýrčana podozrivého z prípravy „džihádistického“ útoku. Podozrivého zadržali v sobotu v ...



germany_oktoberfest_50167 676x451 2.11.2025 (SITA.sk) - Nemecká prokuratúra v nedeľu oznámila, že v Berlíne zatkli 22-ročného Sýrčana podozrivého z prípravy „džihádistického“ útoku. Podozrivého zadržali v sobotu v berlínskej štvrti Neukölln.


Hovorca berlínskej prokuratúry pre agentúru AFP uviedol, že zatknutý plánoval „útok motivovaný džihádizmom“.

Denník Bild informoval, že pri prehliadke troch berlínskych bytových domov špeciálne policajné jednotky našli predmety, ktoré by sa mohli použiť na výrobu výbušnín. Denník uviedol, že sa chystal útok v Berlíne, ale zatiaľ sa neobjavili žiadne ďalšie podrobnosti.

Nemecko v ostatných mesiacoch zažilo niekoľko útokov nožom. Berlín zostáva pod ostražitým dohľadom od vražedného útoku džihádistov na vianočnom trhu v roku 2016, keď nákladné auto narazilo do davu a zabilo 12 ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Polícia odvrátila džihádistický útok v Berlíne © SITA Všetky práva vyhradené.

