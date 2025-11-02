|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 2.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Pamiatka zosnulých
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. novembra 2025
Polícia odvrátila džihádistický útok v Berlíne
Tagy: Nemecká polícia
Nemecká prokuratúra v nedeľu oznámila, že v Berlíne zatkli 22-ročného Sýrčana podozrivého z prípravy „džihádistického“ útoku. Podozrivého zadržali v sobotu v ...
Zdieľať
2.11.2025 (SITA.sk) - Nemecká prokuratúra v nedeľu oznámila, že v Berlíne zatkli 22-ročného Sýrčana podozrivého z prípravy „džihádistického“ útoku. Podozrivého zadržali v sobotu v berlínskej štvrti Neukölln.
Hovorca berlínskej prokuratúry pre agentúru AFP uviedol, že zatknutý plánoval „útok motivovaný džihádizmom“.
Denník Bild informoval, že pri prehliadke troch berlínskych bytových domov špeciálne policajné jednotky našli predmety, ktoré by sa mohli použiť na výrobu výbušnín. Denník uviedol, že sa chystal útok v Berlíne, ale zatiaľ sa neobjavili žiadne ďalšie podrobnosti.
Nemecko v ostatných mesiacoch zažilo niekoľko útokov nožom. Berlín zostáva pod ostražitým dohľadom od vražedného útoku džihádistov na vianočnom trhu v roku 2016, keď nákladné auto narazilo do davu a zabilo 12 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Polícia odvrátila džihádistický útok v Berlíne © SITA Všetky práva vyhradené.
Hovorca berlínskej prokuratúry pre agentúru AFP uviedol, že zatknutý plánoval „útok motivovaný džihádizmom“.
Denník Bild informoval, že pri prehliadke troch berlínskych bytových domov špeciálne policajné jednotky našli predmety, ktoré by sa mohli použiť na výrobu výbušnín. Denník uviedol, že sa chystal útok v Berlíne, ale zatiaľ sa neobjavili žiadne ďalšie podrobnosti.
Nemecko v ostatných mesiacoch zažilo niekoľko útokov nožom. Berlín zostáva pod ostražitým dohľadom od vražedného útoku džihádistov na vianočnom trhu v roku 2016, keď nákladné auto narazilo do davu a zabilo 12 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Polícia odvrátila džihádistický útok v Berlíne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nemecká polícia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Gašpar: Ku každej horalke policajta nepostavíme. Opozícia hovorí o raste drobných krádeží po zmene Trestného zákona
Gašpar: Ku každej horalke policajta nepostavíme. Opozícia hovorí o raste drobných krádeží po zmene Trestného zákona
<< predchádzajúci článok
Americký útok na údajnú loď pašerákov drog v Karibiku zabil troch ľudí
Americký útok na údajnú loď pašerákov drog v Karibiku zabil troch ľudí