Gašpar: Mimoriadna schôdza na vyslovenie nedôvery vláde je súčasťou širšieho scenára – VIDEO

21.1.2025 (SITA.sk) - Mimoriadna schôdza na vyslovenie nedôvery vláde je súčasťou širšieho scenára, tvrdí podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ).Cieľom daného scenára je podľa jeho slov destabilizácia Slovenska a šírenie nenávisti a hľadanie „rozbušky“, akou podľa Gašpara bola vražda novinára Jána Kuciaka Hovoril tiež o úsilí vyvolať spoločenské nepokoje a pokúsiť sa o zmenu mimo rámca riadnych parlamentných volieb. Viac o tom v danej chvíli nechcel povedať. Prezradil ale, že v rámci správy, o prednesenie ktorej v utajenom a neverejnom režime požiadal premiér Robert Fico v rámci tejto mimoriadnej schôdze, sa spomínal atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z minuloročného mája, taktiež sa spomínajú niektoré hybridné hrozby a kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru, aj politický extrémizmus.„Sú tak závažné, že prvá reakcia opozície bola smiech zo zúfalstva," tvrdí Gašpar. Niektorým opozičným poslancom podľa Gašpara „zmrzol úsmev na tvári", a to po tom, keď sa dozvedeli, z čoho bola spracovaná. Prízvukoval, že išlo napríklad o výstupy z informačno-technických prostriedkov. Podotkol, že opozícia volá po jej zverejnení, myslí si, že ak by sa tak stalo, „národ by sa zobudil, a najmä tá časť, ktorá ešte verí týmto klamstvám a tvrdeniam, ktoré opozícia šíri na dennej báze, s pomocou niektorých médií".„Hodili biely uterák do ringu, lebo sa zľakli toho, o čom budeme diskutovať," myslí si Gašpar o opozícii. Očakáva návrat k predmetnej diskusii, argumenty podľa neho majú. Odmietol tvrdenia opozície, že koalícia sa bojí vystúpiť pred verejnosťou.„My si odkomunikujeme s verejnosťou, čo chceme vo vzťahu k tomu návrhu a ako my sa pozeráme na súčasné Slovensko, kedy chceme, a akým spôsobom chceme," vyjadril sa Gašpar a zdôraznil, že sa v tomto smere nemienia prispôsobovať opozícii. Včerajšie vystúpenie opozície s českými politikmi v NR SR považuje Gašpar za zasahovanie do vnútorných záležitostí SR.„Tie kroky, ktoré sa tu dejú, sú súčasťou širšieho scenára. Na to musia byť Slováci upozornení, o tom musia vedieť, aby vedeli posúdiť, čo sa na Slovensku deje a kam Slovensko momentálne smeruje. Ale keď to bude pokračovať, úspešne sa tu začneme strieľať po uliciach," tvrdil Gašpar a označil to za produkciu, ktorú predvádza opozícia.Predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter sa vyjadril, že ak by bol jeho vnuk malý, tak by na to povedal, že opoziční poslanci sa „pokakali". Podľa Richtera je to z toho dôvodu, že počuli mnoho nových informácií v utajovaných správach, ktoré boli predmetom rokovania, myslí si, že sa nad tým potrebujú zamyslieť a prehodnotiť to, alebo sa naplašili tak, že sa rozhodli schôdzu ukončiť.Daná schôdza bola podľa jeho slov vyvrcholením iných udalostí. Opozícia podľa neho neuznala výsledok parlamentných volieb z roku 2023 a komplikovala koalícii život. Vyjadril tiež prekvapenie nad tým, že sa tak hodnotovo rozdielne strany, ako sú v opozícii, dokázali tak rýchlo zjednotiť„V snahe dostať sa k moci sú asi PS KDH schopné všetkého, aj spojiť sa s diablom, čo vlastne aj urobili," vravel Richter. Poukázal na spojenie s hnutím Slovensko, čím podľa neho akceptovali všetky prehrešky, ktorých sa toto hnutie dopustilo, keď bolo na čele vlády. Štvrtú opozičnú stranu, Sloboda a Solidarita (SaS) nazval Richter stranou „hrobárov bez akejkoľvek chrbtovej kosti".Poslanec považuje za škodu, že nebolo reprezentantom jednotlivých poslaneckých klubov umožnené vystúpiť v rozprave a argumentovať. Ako dodal Richter, bol argumentačne dobre pripravený.„Osobne si myslím, že to bol len taký pokus spraviť si inventúru v číslach poslancov," vyjadril sa s tým, že opozícia podľa neho neočakávala obsah, len si mysleli, že výsledok bude pre nich priaznivejší. V tomto smere ocenil koaličnú sedemdesiatšestku, ktorá podľa neho jednoznačne vyjadrila záujem obhájiť pôsobenie koalície, a to aj napriek určitým názorovým rozporom.Poslanec obhajoval aj rokovanie v utajenom režime, podľa neho zástupcovia poslaneckých klubov mohli vystúpiť a rovnako aj ministri. Dodal, že na obhajobu v pléne boli pripravení. Gašpar ho doplnil, že ak sa v pléne objaví utajovaná informácia, nejestvuje iná možnosť, než rokovať v utajenom režime.O zmene režimu schôdze sa podľa neho dozvedeli po tom, ako vystúpil v pléne za navrhovateľov Michal Šimečka „Do momentu, kým to nezaznelo, sme my o tomto nevedeli," uviedol Gašpar. Iniciátorom bol podľa jeho slov premiér, ako prijímateľ tejto utajovanej správy, ktorý dostal informácie, ktoré chcel oznámiť aj poslancom.„Ak bude programový bod súvisieť s nejakou utajovanou informáciou, ktorú je potrebné poslancom predniesť, tak sa to bude diať," uviedol ďalej Gašpar a dodal, že utorková utajovaná správa prednesená v NR SR podľa neho zodpovedala programovému bodu, ktorým bolo vyslovenie nedôvery vláde. Bol podľa neho teda dôvod vypočuť si ju a diskutovať o nej v pléne. „Bude sa tak diať vždy, pokiaľ to ten súvis bude mať," doplnil.