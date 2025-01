Ďalšia schôdza k odvolávaniu vlády bude len vtedy, keď si opozícia zaistí väčšinu v parlamente, uviedol premiér Fico

Koalícia bola pripravená na rokovanie

Správa SIS o pripravovanom majdane opozície

21.1.2025 (SITA.sk) - Ďalšia schôdza k odvolávaniu vlády bude len vtedy, keď si opozícia zaistí väčšinu v parlamente. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Robert Fico Smer-SD ), v reakcii na vyjadrenia opozície, že plánuje podať ďalší návrh na zvolanie schôdze Národnej rady SR s cieľom vysloviť nedôveru vláde.Premiér dodal, že koalícia v utorok prejavila opozícii rešpekt a bola pripravená na rokovanie.„Vy ste ale ušli. Ako obyčajne. Ak si myslíte, že zajtra podáte ďalší návrh na odvolanie vlády a očakávate, že ja opäť požiadam vládu a vládnu koalíciu, aby vyhovela Vašim rozmarom, ste na veľkom omyle," napísal Fico. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka sa vyjadril, že koalícia na čele s premiérom schôdzu zmarila.Opozícia po rozhodnutí o tom, že celá rozprava k odvolávaniu vlády bude v utajenom a neverejnom režime doručila podpredsedovi NR SR poverenému jej vedením Petrovi Žigovi list od navrhovateľa schôdze, podľa ktorého berie so súhlasom ostatných navrhovateľov návrh na vyslovenie nedôvery vláde späť.Stiahnutie návrhu prirovnal Fico ku zlému vtipu, podotkol, že celú vládnu koalíciu i ministrov požiadal, aby boli k dispozícii v NR SR napriek náročnému pracovnému programu.„Opozícia dnes utiekla z NR SR a stiahla svoj návrh po tom, čo som prečítal správu SIS o pripravovanom majdane opozície. Nemôžem ísť do detailov, pretože správa bola utajená. Ale na schôdzi NR SR som prečítal zistenia tajnej služby, ako sa opozícia pripravuje na blokády ciest, vládnych budov, ako chce mariť prácu vlády a organizovať nejaký národný štrajk. To je majdan," tvrdí premiér.Rovnako sa vyjadril, že opozícia sa spolieha na zásah vlády proti týmto aktivitám a stret medzi demonštrantmi a bezpečnostnými zložkami, ktoré by podľa Fica mali byť dôvodom na rozpútanie nepokojov s cieľom povaliť vládu, bez riadnych parlamentných volieb. Opozícia sa podľa premiérovho názoru bojí férovej politickej súťaže „ako čert kríža".