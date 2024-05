Gašpar sa v parlamente tajne stretol s ruským veľvyslancom Bratčikovom. Predtým tvrdil, že také stretnutie oznámi

Stretnutie mal transparentne oznámiť

15.5.2024 (SITA.sk) - Na pôde Národnej rady SR v stredu potajomky poslanec a predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar Smer-SD ) privítal ruského veľvyslanca na Slovensku Igora Bratčikova Informoval o tom poslanec Tomáš Szalay SaS ) v pléne parlamentu počas rozpravy k vládnemu návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Gašpar pritom v sobotu v relácii Sobotné dialógy verejnoprávneho média RTVS tvrdil, že stretnutie s Bratčikovom „transparentne oznámi“.„Ja to transparentne oznámim. Považujem za prirodzené, ak prejavia aj veľvyslanci záujem sa so mnou stretnúť, že sa s nimi stretnem. Je to v poradí už štvrtý veľvyslanec, ktorý prejavil záujem o stretnutie so mnou," uviedol Gašpar.V relácii ďalej tvrdil, že na stretnutí majú byť aj ďalší koaliční poslanci, chcú sa poďakovať za porážku fašizmu a ukončenie druhej svetovej vojny.Rozpravu k vládnemu návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý má nahradiť verejnoprávne médium Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) , si do parlamentu prišli dobrovoľne vypočuť aj diplomatickí zástupcovia britskej a americkej ambasády, ktorí sedia v rokovacej sále na balkóniku.Privítala ich poslankyňa Zora Jaurová PS ), ktorá v pléne parlamentu ďalej uviedla, že zástupcovia si prišli vypočuť diskusiu o RTVS, pretože si „uvedomujú dôležitosť verejnoprávnych médií".Podpredseda parlamentu Peter Žiga Hlas-SD ) v pléne informoval, že veľvyslanec Bratčikov svoj príchod ohlásil u vedenia parlamentu. „Zástupcovia iných ambasád sem prišli ako turisti, takto ich aj musíme vnímať," povedal.Dialóg je správna cesta, ktorá pomôže konflikt na Ukrajine ukončiť. Uviedol pre agentúru SITA poslanec a podpredsedu branno-bezpečnostného výboru Samuel Migaľ (Hlas-SD) s tým, že najprv odmietal zúčastniť sa stretnutia s ruským veľvyslancom Igorom Bratičovom na pôde parlamentu.„Prevládlo to, že jedine dialóg je tá správna cesta, ktorá môže priviesť Ukrajinu k tomu, aby sa konflikt skončil. V tomto prípade som tlmočil ruskému veľvyslancovi jasné stanovisko strany Hlas-SD, že my vieme, kto je iniciátor tohto konfliktu a kto sa musí brániť. Zároveň som veľvyslancovi tlmočil aj slová Petra Pellegriniho (Hlas-SD), ktoré odzneli na prejave v Banskej Bystrici. A teda, že sme jedine za mierové riešenie tohto konfliktu, ktoré ale nepôjde bez toho, aby si obidve strany sadli za rokovací stôl a začali si vyjasňovať veci, pre ktoré tento konflikt vznikol," vysvetlil Migaľ.„Peter Pellegrini na prejave ponúkol Bratislavu ako jedno z možných miest, kde by sa takéto stretnutie mohlo konať. Toto bolo jasné posolstvo, ktorým sme chceli vyjadriť nádej a možno takú požiadavku, aby pán veľvyslanec tlmočil tento odkaz smerom do Ruskej federácie," uviedol Migaľ.Podľa poslanca a podpredsedu hnutia Progresívne Slovensko Tomáša Valáška koalícia posunula Slovensko stretnutím sa s ruským veľvyslancom opäť o niečo bližšie k nedemokratickým krajinám, ako je Rusko Vladimíra Putina „Presne v deň, keď koalícia Roberta Fica (Smer-SD) ničí RTVS, prijal Tibor Gašpar ako šéf branno-bezpečnostného výboru ruského veľvyslanca. Po Petrovi Pellegrinim je to druhý predstaviteľ koalície v parlamente, ktorý sa bratá s predstaviteľom vlády pustošiacej Ukrajinu," uviedol Valášek. Pripomenul, že Bratčikov sa za zločiny na Ukrajine a za klamstvá, ktoré povedal v parlamente, nikdy neospravedlnil.„Deň pred vypuknutím agresie na Ukrajine veľvyslanec prišiel do tej istej národnej rady, kde bohapusto klamal, že Rusko žiadnu inváziu nechystá. Poslanci Smeru-SD vrátane dnes už ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), mu na to naivne skočili," povedal poslanec.Zároveň tvrdí, že poslancom Smeru-SD by mohlo záležať aspoň na rešpekte voči parlamentu, „bratríčkovaním sa s Putinom ohrozujú akýkoľvek rešpekt, ktorý medzi našimi partnermi v zahraničí ešte máme".