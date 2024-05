Tlaky na trh práce na Slovensku neustávajú, zamestnanosť klesá

Zamestnávatelia čelia tlaku

Opatrenia na zmiernenie tlaku

15.5.2024 (SITA.sk) - Celková zamestnanosť v prvých troch mesiacoch roka 2024 dosiahla 2,5 milióna osôb, čo predstavovalo medziročný úbytok o 0,2 %. Počet zamestnaných podľa Štatistického úradu SR po očistení o sezónne vplyvy medzikvartálne, v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023, aj medziročne klesol zhodne o 0,3 %.Štatistika ukázala, že slovenská ekonomika na začiatku roka 2024 zlepšila svoj výkon, medziročné vzrástla o 2,7 %. Objem HDP v prvom štvrťroku dynamickejšie rástol medzikvartálne aj medziročne, rast ekonomiky bol najrýchlejší za posledných osem štvrťrokov.„Trh práce ostáva napnutý, čo je vzhľadom na dlhodobé problémy s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a zvýšenej miere odchodov zamestnancov do predčasných dôchodkov v minulom roku očakávaný stav. Neočakávame, že tlaky na trhu práce v najbližších mesiacoch povolia. Práve naopak, pokračujúce odchody do predčasných dôchodkov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a čoraz väčší vplyv demografických zmien bude naďalej vytvárať na zamestnávateľov tlak, ktorý v konečnom dôsledku podporí aj ďalší rast miezd," uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš . Zároveň pozitívne hodnotí kroky vlády , ktorá prijala opatrenia pre zefektívnenie procesu pre zamestnávanie zahraničných pracovníkov.Ďalšími opatreniami, ktoré majú podľa Kočiša potenciál zmierňovať tlaky na pracovnom našom trhu by napríklad mohli byť zvýšená podpora čiastočných úväzkov pre ženy na rodičovských dovolenkách, s čím súvisí aj podpora dostupnosti škôlok, či zabezpečenie možnosti, aby sa aj ľudia na predčasnom dôchodku mohli pracovať v dostatočnom rozsahu.„Odchod vysokého počtu skúsených zamestnancov mimo trhu práce ešte viac skomplikoval už i tak zložitú situáciu na trhu práce. Okrem toho prísna menová politika, spomaľovanie ekonomickej aktivity u našich obchodných partnerov a exportu sa naďalej prejavuje pokračujúcim poklesom počtu pracujúcich predovšetkým v priemysle," uzavrel analytik makroekonómie Národnej banky Slovenska Michal Doliak.