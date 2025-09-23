|
Utorok 23.9.2025
Meniny má Zdenka
Archív správ
|Denník - Správy
23. septembra 2025
Gašpar v Azerbajdžane absolvoval osem bilaterálnych stretnutí, tvrdenia o izolovanej SIS odmieta – FOTO
Tagy: Azerbajdžan Generálny prokurátor SR Predsedníčka Súdnej rady SR Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Tajne služby
Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpara v azerbajdžanskom Baku absolvoval osem bilaterálnych stretnutí na ...
23.9.2025 (SITA.sk) - Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpara v azerbajdžanskom Baku absolvoval osem bilaterálnych stretnutí na úrovni riaditeľov tajných služieb a diskutoval na plenárnom zasadnutí s viac ako 90 riaditeľmi služieb z celého sveta o aktuálnej bezpečnostnej situácii a hrozbách v jednotlivých regiónoch.
Ako ďalej SIS informovala, o medzinárodnej spolupráci tajných služieb či vzájomnej koordinácii v spravodajskom svete sa vo verejnom priestore do veľkej miery nehovorí, to však neznamená, že tomu tak nie je.
Kritika politických predstaviteľov a médií smerovaná k neexistujúcej medzinárodnej spolupráci SIS nie je podľa Gašpara fakticky podložená. Úspechy služby v rámci bilaterálnych aj multilaterálnych stretnutí sa podľa neho odzrkadľujú na ich vyššej kvantite aj kvalite, o čom informoval poslancov na minulotýždňovom Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti SIS.
"Slovenská informačná služba nie je izolovaná a jej komunikácia s partnermi nie je obmedzená. Tak to v spravodajskom prostredí nefunguje a kto tvrdí opak, tak problematike úplne nerozumie," podotkol Gašpar.
Zastúpenie SIS v Azerbajdžane podľa jej šéfa predstavuje zároveň významný míľnik, keďže Slovenská informačná služba sa takéhoto podujatia v tak širokom zábere zúčastnila vôbec po prvý raz od jej vzniku.
Azerbajdžan nedávno navštívil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, pričom bilaterálne rokoval s tamojším generálnym prokurátorom Kamranom Aliyevom.
"S azerbajdžanským kolegom sme diskutovali o aktuálnych právnych výzvach a význam spoločnej spolupráce sme deklarovali podpísaním Memoranda o porozumení medzi Generálnou prokuratúrou Azerbajdžanskej republiky a Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. Podpis memoranda považujem za významný medzník v spolupráci medzi orgánmi ochrany práva v oboch krajinách," uviedol Žilinka.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová zase na pôde súdnej rady privítala veľvyslanca Azerbajdžanu Vusala Abdullayeva. K stretnutiu sa pripojil predseda Najvyššieho súdu SR František Mozner.
"Témou stretnutia bola plánovaná spolupráca Súdno-právnej rady Azerbajdžanskej republiky a Súdnej rady SR. Obe strany majú záujem vymeniť si skúsenosti v oblastiach organizácie a fungovania súdnictva, aplikácie a rozvoja elektronických systémov v súdnych konaniach, hodnotenia sudcov a mnohých ďalších témach," uviedla súdna rada.
Veľvyslanec Abdullayev ocenil aktívnu účasť Súdnej rady SR na Medzinárodnej konferencii "Globálne výzvy na poli justície" zorganizovanú Súdno-právnou radou Azerbajdžanskej republiky v júni tohto roku v Baku, na ktorej sa zúčastnila členka súdnej rady Dana Jelinková Dudzíková.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
