Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zdenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. septembra 2025

Klinika, kde si lekári nechávajú operovať oči u vlastných kolegov


Tagy: NeoVízia Očná klinika PR

Dôverujú pritom nielen operačným postupom, ale aj vysokým štandardom kliniky. Primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči dokonca operoval aj niekoľkých svojich lekárskych kolegov, čo ...



Zdieľať
navrh bez nazvu 1 676x444 23.9.2025 (SITA.sk) - Dôverujú pritom nielen operačným postupom, ale aj vysokým štandardom kliniky. Primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči dokonca operoval aj niekoľkých svojich lekárskych kolegov, čo dokazuje, že aj tí najskúsenejší odborníci v oftalmológii si volia NeoVíziu pre svoj zrak.

Vyber si kvalitnú kliniku


NeoVízia patrí medzi lídrov v očnej chirurgii – ako prvá na Slovensku zaviedla najrýchlejší femtosekundový laser, ponúka viacero typov operácií a odporučí ti riešenie presne podľa tvojich potrieb. Mnohí zamestnanci NeoVízie pritom sami podstúpili laserovú operáciu, čo je dôkazom ich dôvery vo vlastnú kvalitu. "Mnohí moji kolegovia absolvovali operáciu očí, sú nadšení z výsledku a užívajú si život bez okuliarov podobne, ako to je aj v mojom prípade. To, že som sa laserovou operáciou očí zbavil krátkozrakosti je pre mňa obrovská pomôcka. Vďaka operácií im viem aj z pohľadu pacienta presne opísať, čo budú počas zákroku cítiť a upokojiť ich, ak majú strach," vysvetľuje primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči.

NeoSMILE PRO – najmodernejšia laserová operácia očí


S novou metódou 3. generácie NeoSMILE PRO dokáže špičkový femtosekundový laser VISUMAX 800 odstrániť krátkozrakosť aj astigmatizmus za neuveriteľných 10 sekúnd. "Vďaka jeho šetrnosti je hojenie po zákroku rýchle a bezbolestné. Pacient už večer v deň zákroku môže normálne existovať, pracovať s počítačom a sledovať televíziu." opisuje zákrok, očná chirurgička z Očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Miriam Záhorcová.

Nový zrak, menej výdavkov


Špecialisti v NeoVízii veria, že kvalitný zrak by mal byť dostupný pre každého. Preto ponúkajú možnosť rozložiť si zákrok na výhodné splátky bez akéhokoľvek navýšenia. Tvoj zrak sa zlepší okamžite, no platíš postupne bez zbytočného finančného zaťaženia. Z dlhodobého hľadiska ide navyše o investíciu, ktorá sa jednoznačne vyplatí: už žiadne náklady na okuliare, kontaktné šošovky či roztoky.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Klinika, kde si lekári nechávajú operovať oči u vlastných kolegov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NeoVízia Očná klinika PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Gašpar v Azerbajdžane absolvoval osem bilaterálnych stretnutí, tvrdenia o izolovanej SIS odmieta – FOTO
<< predchádzajúci článok
Efektívny prenájom športovísk a viac peňazí do samospráv. Aplikácia Sportio vám v tom pomôže

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 