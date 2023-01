Gašparovič by Matoviča za ministra nevymenoval. Ničíte sa sami svojou politikou, adresoval vláde tvrdý odkaz

Vláda nie je schopná pokračovať

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - V súčasnosti sú politici zahladení do seba, do svojich politických strán a majú rozdielne názory. Nie sú schopní prijať svoju vinu a realitu, ktorá na Slovensku je. V diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní to uviedol bývalý prezident SR Ivan Gašparovič. „Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za ľudí) v minulosti uviedla, že strany Smer-SD a Hlas-SD ničia demokraciu v tomto štáte a zničili aj ich. Povedal som si, že najprv sa musia pozrieť na seba. Dostali ste sa do Národnej rady SR a zrazu nemáte šancu sa dostať do nového parlamentu. Kto koho ničí? Veď vy sa ničíte sami svojou politikou," tvrdí Gašparovič.Exprezident dodal, že nie je možné, aby koaličné strany medzi sebou bojovali. „Súčasná politická scéna naozaj nie je schopná pokračovať v tomto zložení vo vedení štátu. Jedinou šancou preto, aby sme zastavili túto zlú vzťahovú politiku, sú predčasné parlamentné voľby," myslí si Gašparovič.Súčasná prezidentka SR Zuzana Čaputová podľa Gašparoviča nemala vyhodnotené následky, keď dočasne poverila predsedom vlády Eduarda Hegera (OĽaNO ).„Nebol to šťastný krok, ale nedávam jej to za vinu. Myslím, že tí, ktorí jej radia, taktiež nevyhodnotili túto situáciu tak, aby vedeli, ktoré dopady nám čo prinesú. Keby tak urobili, zistili by, že to takto ďalej nepôjde," tvrdí bývalá hlava štátu.Gašparovič si zároveň nemyslí, že sa Hegerovi podarí zostaviť novú 76-ku.„Keby ju však nájde a prezidentka ho poverí vedením tejto dočasnej vlády, tak to v parlamente neprejde. Takáto úvaha je zbytočná, preto treba prijať zmeny v Ústave SR," dodal.Exprezident taktiež dúfa, že referendum bude 21. januára tohto roku úspešné.V diskusnej relácii sa Gašparovič ďalej vyjadril, že nechce a ani nemôže kritizovať prezidentskú kanceláriu, avšak lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča by za ministra financií nevymenoval.