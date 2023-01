Počet nelegálnych príchodov migrantov do Európy bol vlani najvyšší za šesť rokov

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - V uplynulom roku na vonkajších hraniciach Európskej únie (EÚ) zaznamenali zhruba 330-tisíc nelegálnych prechodov. Na základe predbežných výpočtov o tom v piatok informovala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex . Je to najvyšší počet od roku 2016.Takmer polovica z vlaňajších pokusov o nelegálny vstup na územie Únie sa uskutočnila po zemi cez západný Balkán. Vzrástol počet ľudí, ktorí sa vydali do EÚ po Stredozemnom mori. Napríklad v centrálnom Stredomorí sa počet pokusov medziročne zvýšil o zhruba 50 percent a vo východnej časti Stredozemného mora sa viac ako zdvojnásobil.Sýrčania, Afganci a Tunisania predstavovali zhruba 47 percent všetkých pokusov o prekročenie hraníc, bez ohľadu na ich vstupnú cestu. Viac ako 80 percent pokusov o vstup do EÚ pripadlo na mužov. Údaje Frontexu o nelegálnej migrácii nezahŕňajú takmer 13 miliónov ukrajinských utečencov, ktorých napočítali na vonkajších hraniciach EÚ medzi februárom a decembrom, pre ktorých pri vstupe do eurobloku platia osobitné pravidlá.