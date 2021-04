Gastro i cestovný ruch sa dočkali pomoci od štátu, dostanú o 120 miliónov eur viac (video)

aktualizované 7. apríla, 12:59



Dokopy získajú 220 miliónov eur

Na pomoc sa skladáme všetci

Netreba mať zaplatené pohľadávky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2021 (Webnoviny.sk) -Domáci cestovný ruch a gastrosektor dostanú v rámci pomoci od štátu o 120 miliónov eur navyše. Rozhodla o tom v stredu vláda , ktorá schválila návrh ministra dopravy Andreja Doležala . Podľa neho bolo nutné pomoc cestovnému ruchu navýšiť, lebo doteraz schválená suma vo výške 100 miliónov eur nepostačila na kompenzáciu obrovského zníženia tržieb subjektov, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu.Ako upozornil minister Doležal, keď pripravovali schému pomoci ešte minulý rok v lete, nikto nepočítal s tým, že pandémia koronavírusu potrvá až tak dlho. Ministerstvo dopravy vďaka zvýšeniu pomoci spustí ďalšiu etapu schémy minimálnej pomoci do 200 tisíc eur. Nová schéma platí za oprávnené obdobie od januára do mája 2021. Mesiace november a december minulého roka pokryje rezort zdrojmi z pôvodnej schémy pomoci.Podľa ministra dopravy prepad tržieb v cestovnom ruchu bol obrovský a preto 100 miliónov eur sa vyčerpá už za kalendárny rok 2020. Aby sa dalo pomôcť subjektom z cestovného ruchu, ktoré nemohli fungovať ani v roku 2021, bolo treba výšku pomoci navýšiť. Financie sú však potrebné aj na pomoc pre väčšie firmy, aby mohli čerpať pomoc vo výške nad 200-tisíc eur v rámci pripravovanej veľkej schémy pomoci. Tú však ešte musí podľa ministra Doležala schváliť Brusel.Podľa premiéra Eduarda Hegera nie je pre vládu príjemné, že musí obmedzovať sociálne kontakty, ktoré obmedzujú aj cestovný ruch najviac zasiahnutý pandémiou. Zároveň podotkol, že kabinet sa snaží pomáhať v rámci možností, ktoré má. Minister financií Igor Matovič pripomenul, že cestovný ruch, ako aj podniky z gastrosektora získavajú dokopy pomoc zo strany štátu vo výške 220 miliónov eur.„Výpady v tomto sektore sú výrazné a preto tá pomoc je namieste. Nechať týchto podnikateľov len tak, že nech sa zariadia, by bolo veľmi cynické od nás všetkých. Treba však na záver dodať, že na túto pomoc sa skladáme my všetci, ktorí platíme akýmkoľvek spôsobom do štátneho rozpočtu," zdôraznil Matovič.„V tejto chvíli začíname pripravovať technické spustenie druhej etapy na portáli Slovensko.sk,“ vyhlásil minister dopravy Doležal. Podľa neho aj v ďalšej etape schémy pomoci budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, akvaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzky lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.„Druhé kolo výzvy rozšíri obdobie, za ktoré budú môcť podnikatelia žiadať podporu na 12 mesiacov, teda od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021. Finančné krytie máme však týmto rozhodnutím až do 31. mája 2021. Zmenou oproti prvej etape je, že v novej výzve vypadáva povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, resp. daňovému úradu, čím sa schéma otvorí ďalším subjektom,” spresnila štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková s tým, že základnou podmienkou na získanie pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019.Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Limit čerpania je stanovený na 200-tisíc eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci “de minimis”.