„Práca chvatná, málo platná“, zhodnotil Sulík nákup Sputnika V a očakáva aj čo najrýchlejšie uvoľnenie opatrení

7.4.2021 - Minister hospodárstva Richard Sulík očakáva, že sa bude meniť COVID automat a že sa čím skôr rozbehne aj „uvoľňovanie”. Ako ďalej uviedol po stredajšom rokovaní vlády, o týchto témach by sa malo rokovať ešte tento týždeň.„Určite chceme prispieť k vylepšeniu COVID automotu," dodal s tým, že by vo všeobecnosti bolo dobré, keby sa jednotlivé opatrenia zosúladili. Následné uvoľňovanie je podľa neho veľmi nutné a slovenská ekonomika ho potrebuje. „Komplet celá vláda je za uvoľňovanie, je iba otázka, kedy a v ako rozsahu," zhrnul.Sulík zároveň uviedol, že situácia okolo vakcíny Sputnik V je zamotaná. „My vlastne nevieme, čo v tých ampulkách je," zhrnul. On sám pritom očakáva, že sa to čím skôr dozvieme, chce si počkať na výsledné informácie.„Práca chvatná, málo platná. Presne takto to dopadne, keď sa robia veci zbrklo, z večera do rána, len rýchlo, aby bola nejaká šou a potom sú tu tieto problémy," zhodnotil minister.