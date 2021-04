Gastro na Slovensku bude mať novú alianciu, hájiť bude práva ľudí z tohto sektoru

Tri základné priority

Registrácia je zatiaľ bezplatná

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva 10 pre gastro zakladá oficiálnu stavovskú organizáciu pre gastro sektor - Alianciu slovenskej gastronómie (ASG). Pod týmto názvom bude poukazovať na problémy v sektore a hájiť práva všetkých, ktorí podnikajú či pracujú v slovenskej gastronómii.Navrhovať bude tiež riešenia, ako prežiť pandemické obdobie a pre gastro chce vybojovať jasnejšiu a kvalitnejšiu budúcnosť. Za prípravný výbor ASG o tom v stredu informoval Viliam Pavlovský.Na aktuálne obdobie si ASG zadefinovala tri základné priority. Ide o presadenie reálnych a funkčných kompenzácií za tvrdé zatvorenie prevádzok, zníženie DPH na stravovacie služby na 5 až 10 % s cieľom priamej krátkodobej (5 % formou dočasnej zníženej sadzby) aj dlhodobej podpory (10 %), a čo najskoršie bezpečné otváranie terás a interiérov gastro prevádzok a ich vrátenie do normálneho podnikateľského režimu.ASG pripravuje v súčasnosti prvé kroky k prijímaniu svojich členov. Zaregistrovať sa je možné online na jej stránke. Do augusta 2021 bude všetkých prihlásených registrovať bezplatne. V priebehu júna bude registrovaných členov informovať o konkrétnych aktivitách plánovaných na rok 2021 a o formálnych podmienkach členstva v ASG.„Sme radi, že máme možnosť prezentovať cielené postoje aj v médiách či rokovať s kompetentnými, ktorým postupne meníme optiku toho, ako zefektívniť pomoc gastru počas pandémie a ako ho rozvíjať aj ďalej. Presadzujeme myšlienku, aby gastro sektor nebol vnímaný len ako biznis plný šedej ekonomiky, ale naopak, aby plnohodnotne prispieval do štátneho rozpočtu za férových podmienok pre obe strany. Len tak je možné vybudovať profesionálne prostredie, v ktorom sa oplatí podnikať, pracovať a robiť to, čo milujeme,“ uviedol k založeniu ASG Viliam Pavlovský.