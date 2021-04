Viac ako polovica to zažila, hovoriť nechce nikto

Dedičstvo alebo výsledok životného štýlu?

Neinvazívne peptidy s účinkom botoxu

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ochorenie, ktoré raz za život postihne až 70 % dospelej populácie sa vzhľadom na prevalenciu prípadov zaraďuje medzi novodobé civilizačné choroby. Diskomfort a komplikácie, ktoré sú spôsobené hemoroidmi, majú výrazný vplyv na celkovú kvalitu života 75 % žien a 25 % mužov.Svrbenie, krvácanie, opuch, bolesť a ťažkosti pri vyprázdňovaní sú typickými príznakmi hemoroidov – ochorenia, ktoré takpovediac "nezostáva len za dverami" toalety. Jeho príznaky vplývajú na množstvo bežných denných činností.Skoncujte so svojimi problémami a objednajte si tento prelomový slovenský produkt , ktorý je vyrobený podľa švajčiarskej receptúry spoločnosťou Herb-Pharma AG.Hemoroidy sú dedičné, no vplýva na nich i sedavý spôsob života, nedostatok tekutín, nesprávna strava bohatá na cukor a dráždivé jedlá, alkohol, kofeín a fajčenie. Dlhé sedenie na toalete či ochabnuté svalstvo panvového dna sú tiež predpokladmi na vznik ochorenia. Jedným z prvých signálov, ktorý si pacienti pri prepuknutí ochorenia všimnú je krvácanie po vyprázdňovaní. To sprevádza ochorenie bez ohľadu na to, či ide o vnútorné alebo vonkajšie hemoroidy. Vyskúšajte Hemorrelax s unikátnou kombináciou rastlinných zložiek a biotechnologických peptidov!Na Slovensku je pri liečbe hemoroidov zaužívaným medicínskym postupom liečba vo forme miniinvazívnych alebo invazívnych operačných zákrokov vyžadujúcich rekonvalescenciu. Na západ od nás sa pri tejto liečbe využíva aplikácia botulotoxínu, ktorá sa vďaka svojim myorelaxačným osvedčila ako prostriedok na liečbu hemoroidov a iných ťažkostí postihujúcich oblasť konečníka (fisúry a ragády).Na tomto princípe funguje aj produktová novinka Hemorrelax vo forme čapíkov a krému, ktoré sa vyrábajú na Slovensku. Jedná sa o zdravotnú pomôcku, ktorá slúži nielen na zmiernenie príznakov, ale aj na liečbu a prevenciu hemoroidov. Účinok je tak porovnateľný s liečbou botulotoxínom, ktorá je rozšírená najmä v USA.Hemorrelax je prémiovým produktom, ktorý rieši problém komplexne. Nezameriava sa len na tlmenie akútnych príznakov, ale lieči, upokojuje a pôsobí preventívne. Unikátna kombinácia biotechnologických peptidov a kyseliny hyalurónovej spolu s hojivými a upokojujúcimi výťažkami z dubovej kôry, pagaštanu konského, nechtíka lekárskeho, rumančeka pravého a aloe vera je novinkou, vďaka ktorej pacienti trpiaci hemoroidmi konečne pocítia úľavu.Toto prémiové a neinvazívne riešenie vyvinula spoločnosť Herb-Pharma AG. Unikátne zloženie čapíkov a krému prinesie úľavu od nepríjemných príznakov ochorenia porovnateľnú s účinkom botulotoxínu a podporí jeho liečbu. Voľnopredajné čapíky a krém Hemorrelax na domáce použitie je možné kúpiť v každej dobrej lekárni a opäť sa tak vrátiť k aktívnemu životnému štýlu.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.