Gastro prevádzkovatelia žiadajú okamžité otvorenie terás a vyplatenie pomoci

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva 10 pre gastro dôrazne žiada okamžité otváranie terás gastro prevádzok a riadne preplácanie kompenzácií za tvrdý zákaz vykonávať svoju činnosť. Tá je aktuálne už vyše pol roka obmedzená a prevádzky sú zatvorené.Navyše, ohlásená pomoc pre cestovný ruch za obdobie druhej vlny nie je podľa iniciatívy stále dostupná, mnohé existujúce schémy pomoci meškajú alebo sú nefunkčné. V rámci uvoľňovania opatrení pri zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii platia pre gastro sektor opäť prísnejšie podmienky. Iniciatíva to konštatovala v pondelok.Zároveň vyzýva vládu SR, aby okamžite sprístupnila možnosť podávať žiadosti o sľúbenú pomoc, čo najrýchlejšie začala túto pomoc vyplácať a aby okamžite ohlásila termín a podmienky pre otváranie vonkajších terás gastro prevádzok.Podľa vývoja situácie a platného COVID automatu by sa terasy mali otvárať v pondelok 26. apríla 2021. „Apelujeme na to, aby podmienky otvárania neboli zverejnené opäť na poslednú chvíľu, nech sa prevádzky vedia pripraviť. Priestorovo, materiálne, personálne, nákupom surovín či marketingovo,“ uviedla v stanovisku iniciatíva.Iniciatíva 10 pre gastro spája malé a stredné gastro podniky, reštaurácie, puby, bary, kaviarne, ale aj vinárov, pestovateľov či pražiarov kávy a iných dodávateľov.Komunikuje problémy gastra, navrhuje krátkodobé aj dlhodobé riešenia pre pomoc gastro sektoru, a dáva priestor ľuďom z neho, podieľať sa na týchto riešeniach. Realizuje tiež petíciu na cielenú pomoc gastro sektoru, ktorú už podpísalo vyše 11 000 podporovateľov.