Hlas-SD žiada slobodný výber vakcíny a otvorenie čakárne pre všetkých (video)

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas-SD vyzýva vládu, aby upravila vakcinačnú stratégiu a čo najskôr umožnila ľuďom výber vakcíny . Ako na tlačovej konferencii uviedol podpredseda strany Richard Raši , občania by si mali zvoliť vakcínu v tzv. čakárni, ktorú je podľa neho potrebné otvoriť pre všetkých.Štát by tak vedel, aké vakcíny má kontrahovať, kam ich má distribuovať a ľudia budú vedieť, kedy sa dostanú na rad. Táto situácia bude podľa Rašiho výhodná pre všetkých.Podpredseda Hlasu-SD upozornil, že ak má Slovensko dosiahnuť zaočkovanosť na úrovni 60 % obyvateľstva, zostáva ešte zaočkovať 2,35 milióna ľudí.„Ľudia musia očkovaniu dôverovať a k tomu prispeje aj slobodný výber vakcíny. Médiá sú plné správ, že ľudia sa hromadne z očkovania odhlasujú a štát ich nedokáže presvedčiť, tak jediná možnosť je dať im vybrať si,“ povedal Raši. Dodal, že od výberu vakcíny by záviselo, kedy prídu jednotliví občania na rad, pretože je pri vakcinácii potrebné naďalej preferovať starších občanov.