Gastrolístky podľa RÚZ ochudobňujú zamestnancov, AZZZ sa nepáči ani finančný príspevok na stravu

Ochudobňovanie zamestnancov

Fluktuácia pracovníkov je častejšia

Zákonom garantovaný biznis

Zamestnanci dostanú možnosť voľby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávateľské zväzy na Slovensku majú odlišný názor na zavedenie finančného príspevku na stravovanie ako konkurencie ku gastrolístkom. Asociácia zamestnávateľských zväzov (AZZZ) SR s týmto krokom nesúhlasí.Podľa asociácie to významne zvýši byrokraciu spojenú s personálnou agendou vo firmách. Rozšírenie foriem príspevku a zavedenie možnosti voľby zamestnancom nepovažuje asociácia za avizované zjednodušenie podnikania, ale presný opak.Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) však zavedenie možnosti voľby medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu podporujú.Gastrolístky podľa RÚZ dlhodobo ochudobňujú zamestnancov, zamestnávateľov a poskytovateľov stravovania o poplatky emitentom poukážok a znižujú tak hodnotu stravnej jednotky. Vysoká je aj administratívna záťaž spojená s manipuláciou s gastrolístkami. AZZZ a RÚZ o tom informovali v tlačovej správe."V prípade prijatia novely Zákonníka práce by sa totiž firmy museli nastaviť na štyri formy zabezpečenia príspevku na stravovanie pre svojich zamestnancov. V praxi si to vyžiada nielen úpravu účtovných softvérov, ale aj procesov vo firme," upozorňuje generálny sekretár AZZZ Oto Nevický V každej firme totiž podľa neho môže vzniknúť situácia, keď si časť zamestnancov vyberie hotovosť, časť platenie finančného príspevku na účet, časť papierové stravné lístky, časť elektronickú formu a niektorí zamestnanci dovoz teplého jedla do firmy.To, že ministerstvo navrhuje obmedziť možnosť voľby zamestnancom na maximálne raz za dva roky, podľa AZZZ veľmi nepomôže. Firmy totiž prijímajú a prepúšťajú ľudí častejšie."Reálne to nevyrieši jednorazový obežník raz za dva roky. Zároveň bude musieť zamestnávateľ viesť evidenciu, k akému dátumu si daný zamestnanec naposledy zvolil svoju preferenciu. Aby náhodou zamestnávateľ odmietnutím zmeny preferovanej formy neporušil Zákonník práce a nebol vystavený pokutám,“ tvrdí Nevický.Systém stravného na Slovensku by sa mal zjednodušovať a odbyrokratizovať. Cestou k tomu môže byť povinná elektronizácia príspevku, teda plošné ukončenie používania papierových stravných lístkov a ich nahradenie kartami, či mobilnými aplikáciami."V Belgicku riešili rovnakú dilemu a hotovosť zamietli. Naopak, išli cestou moderných technológií, ktoré znížili byrokraciu na strane zamestnávateľov, ale aj reštaurácií. Zároveň tým zabezpečili účelnosť využitia stravného, na ktoré prispieva zamestnávateľ viac ako polovicu hodnoty,“ dodáva Nevický.Iný názor na zavedenie finančného príspevku na stravovanie má RÚZ. Gastrolístky predstavujú podľa zamestnávateľskej únie pre zamestnanca len fiktívnu pridanú hodnotu a v skutočnosti dlhodobo ochudobňujú všetky subjekty v reťazci, s výnimkou samotných emitentov, ktorí na nich neprimerane zarábajú."Gastrolístky dnes predstavujú zákonom garantovaný biznis pre niekoľko málo emitentov, ktorí každoročne na úkor desiatok tisíc firiem a ich zamestnancov zarábajú desiatky miliónov eur," uviedla RÚZ.Ako tvrdí, významne na to doplácajú predovšetkým reštaurácie a iní poskytovatelia stravovacích služieb, ktorí musia platiť emitentom provízie často vyššie ako 5 percent. RÚZ preto navrhuje, aby provízie emitentov boli zákonom obmedzené do výšky maximálne 2 percent."Súčasný zákon núti zamestnancov a ich zamestnávateľov využívať gastrolístky. Preto presadzujeme zavedenie princípu dobrovoľnosti a možnosti výberu medzi gastrolístkami a peňažným príspevkom na stravu zamestnancov. Možnosť výberu by zostala na zamestnancoch a to buď prostredníctvom rozhodnutia ich zástupcov, ako sú odbory a zamestnanecká rada, alebo sa na forme dohodne väčšina zamestnancov,“ uviedol viceprezident RÚZ Jozef Špirko Od začiatku marca budúceho roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.Právo výberu sa má týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.Zároveň sa majú ponechať výnimky z možnosti voľby tam, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ bude podľa rezortu práce povinný upraviť pravidlá, akým spôsobom sa realizuje výber zamestnanca."Vzhľadom na rozmanitú veľkosť zamestnávateľov a rozličné podmienky u nich, zákon ponecháva tieto otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal vnútorný predpis," uviedol rezort v dôvodovej správe k návrhu novely pracovného kódexu.