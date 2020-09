Pod rodinou s dvomi malými deťmi sa prepadla podlaha, z pivnice ich ratovali záchranári

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2020 - V utorok vo večerných hodinách sa v rodinnom dome v obci Drienovec prepadla betónová podlaha z prízemia do pivnice. Záchranári posádky RLP Moldava nad Bodvou a RZP Medzev ošetrili šesť ľudí. Informoval o tom hovorca Záchrannej služby Košice Viktor Wurm.„Dve ženy s menšími povrchovými zraneniami boli ošetrené na mieste, ďalší dvaja muži boli ošetrení a s podozrením na zlomeninu hornej, resp. dolnej končatiny boli prevezení do UNLP v Košiciach. Takisto sme do nemocnice previezli aj dve malé deti s povrchovými poraneniami hlavy a hrudníka,“ uviedol Wurm.