Gastrolístok alebo finančný príspevok, zamestnanci budú mať od marca na výber

28.2.2021 (Webnoviny.sk) - Od začiatku marca dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť od 1. marca tohto roka.Právo výberu sa bude týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení. Zamestnávateľ bude podľa rezortu práce môcť upraviť pravidlá, akým spôsobom sa realizuje výber zo strany zamestnanca. Zamestnanec bude svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov.Zamestnávatelia sa budú môcť rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka. Zamestnávatelia tak dostanú priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok, dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov, prípadne zorganizovať podnikové „referendum“ o optimálnej forme stravovania u zamestnávateľa. Zníži sa tiež výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 %, čím klesnú náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.„Právna úprava sa môže týkať 50 % až 60 % zamestnancov v pracovnom pomere, vzhľadom na to, že navrhovaná právna úprava sa netýka zamestnancov zamestnávateľov s vlastným alebo zmluvným stravovacím zariadením," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Podľa rezortu nie je možné odhadnúť, aký podiel zamestnancov sa z rôznych dôvodov rozhodne pre finančný príspevok. Zamestnanec si po novom bude vyberať medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom, kým doteraz o forme zabezpečenia stravovania rozhodoval zamestnávateľ sám. Nemožno preto podľa ministerstva vylúčiť, že niektorí zamestnávatelia sa z tohto dôvodu rozhodnú svojim zamestnancom radšej zabezpečiť stravovacie zariadenie.