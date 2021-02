Koronakríza okresala hoteliérom počet hostí, tržby im klesli takmer o polovicu

Najvyššie tržby v Žilinskom kraji

Najviac zahraničných návštevníkov z Česka

28.2.2021 (Webnoviny.sk) - Tržby hoteliérov za celý minulý rok boli medziročne nižšie o 46,4 percenta. Ubytovacie zariadenia dosiahli len tržby v hodnote takmer 277 miliónov eur. Hlbšiemu prepadu zabránili len silné mesiace na začiatku roka a oživenie počas leta.Za výrazný pokles môže pokles počtu hostí ubytovacích zariadení v dôsledku pandémie COVID-19 o polovicu na 3,2 milióna osôb. Na jeseň sa situácia zhoršila a v poslednom vlaňajšom štvrťroku tržby poskytovateľov ubytovania poklesli medziročne až o 78,5 percenta. Rekordný prepad prišiel po rekordnom turistickom roku 2019 so 6,4 miliónmi návštevníkov. Vyplýva to z prieskumu Štatistického úradu SR Spomedzi krajov dosiahli najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v turisticky najvýznamnejších krajoch, a to v Žilinskom (74 miliónov eur) a Prešovskom kraji (63 miliónov eur). Najnižšie tržby mali ubytovacie zariadenia v Nitrianskom kraji (14 miliónov eur) a Košickom kraji (15 miliónov eur). Kým ubytovacie zariadenia v Bratislavskom kraji dosiahli len štvrtinovú výšku tržieb z predchádzajúceho roka, v Žilinskom kraji to bolo naopak. Do úrovne rekordného roku 2019 im chýbala štvrtina tržieb. V Bratislavskom kraji z hodnoty tržieb na úrovni 35,7 milióna eur bola viac ako polovica od cudzincov.Tržby od zahraničných návštevníkov tvorili na Slovensku v roku 2020 len 29,3-percentný podiel na celkových tržbách ubytovateľov. V súhrne cudzinci priniesli tržby v objeme 81,1 milióna eur, oproti minulému roku klesli o 64,5 percenta. Domáci návštevníci vďaka letnej sezóne, ktorá podržala domáci cestovný ruch, vytvorili tržby v objeme 195,8 milióna eur, čo tvorilo 70,7 percenta z celkových tržieb. Domáce tržby medziročne klesli o 31,9 percenta, pričom išlo o miernejší pokles ako pri zahraničných návštevníkoch.V štruktúre zahraničných návštevníkov prevládali hostia z okolitých krajín. Najviac zahraničných návštevníkov pricestovalo z Českej republiky (378-tisíc) a Poľska (116-tisíc), ich počet bol však takmer o polovicu nižší ako v roku 2019. Nasledovali zahraniční návštevníci z Nemecka (63-tisíc), Maďarska (43-tisíc), Ukrajiny (33-tisíc) a Rakúska (31-tisíc), ich návštevnosť Slovenska však poklesla v porovnaní s rokom 2019 až o dve tretiny. Najvýraznejší prepad, o viac ako 80 percent, zaznamenala návštevnosť zo zaoceánskych destinácií, z USA a krajín Ázie.