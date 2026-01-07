|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Gastronomické vodné kúpele v hotelovej reštaurácii – prehľad osvedčených riešení
Udržiavanie správnej teploty pokrmov po mnoho hodín je jednou z priorít kuchynského zázemia v hoteloch.
Zdieľať
Profesionálne vodné kúpele umožňujú zaistiť nepretržitosť servisu a kvalitu podávaných pokrmov bez energetických strát a rizika vysušenia. Pozrite sa, ktoré modely sa najlepšie osvedčujú v hotelových reštauráciách a prečo sa oplatí staviť na riešenia prispôsobené režimu prevádzky podniku.
Gastronomické bemary - teplota pod kontrolou po celý deň
V hotelovej gastronómii, kde sa jedlá podávajú v daných hodinách formou bufetu, majú stabilné podmienky skladovania potravín organizačný a hygienický význam. Ohrievacie nádoby sa používajú na vystavenie teplých pokrmov bezpečným spôsobom av súlade s požiadavkami HACCP. Nepriamy ohrev umožňuje dlhodobé udržiavanie teploty bez rizika spálenia alebo straty chuťových vlastností.
Konštrukcia je prispôsobená pre nepretržitú prevádzku, je odolná proti vlhkosti a vysokým teplotám. Vďaka tomu sa vodné kúpele skvele hodia do kuchýň, kde je dôležitá stabilita a spoľahlivosť.
Mobilita a kompaktnosť – keď na priestore záleží
Malé hotelové kuchyne, najmä tie, ktoré sú prepojené s raňajkovou miestnosťou, vyžadujú kompaktné riešenie. Nastaviteľné bemary je možné umiestniť priamo na pracovné dosky, police alebo výdajné pulty bez toho, aby zaberali príliš veľa miesta. Ich forma umožňuje rýchly prístup k jedlám a jednoduchú obsluhu počas špičky.
Ak je treba podávať jedlá na rôznych miestach, napr. počas akcií alebo konferencií, osvedčia sa pojazdné vodné kúpele. Sú vybavené transportnými kolieskami a držadlami, ktoré umožňujú bezpečné premiestnenie zariadenia aj s obsahom. Jeden vykurovací systém pre niekoľko nádob GN zaisťuje rovnomerný ohrev bez ohľadu na usporiadanie nádob.
Stály bod každej výdajnej linky
Vo väčších hotelových kuchyniach, ktoré fungujú na základe stáleho menu a rozmanitého jedálenského plánu, sa používajú stacionárne vodné kúpele. Sú určené na trvalú inštaláciu, tvoria súčasť technologického reťazca a spolupracujú s ostatnými vykurovacími zariadeniami. Varianty so šírkou 600–900 mm umožňujú prispôsobiť počet komôr GN štruktúre vydávaných pokrmov.
Viackomorové verzie umožňujú oddelené skladovanie polievok, príloh alebo jednodruhových pokrmov, čím sa obmedzuje riziko prenikania chutí a vôní. Analógový alebo digitálny termostat umožňuje presné nastavenie teploty a vypúšťací ventil uľahčuje vyprázdňovanie nádrže na vodu bez demontáže.
Rozmanitosť gastronomických bemarov pre náročné kuchyne
Každá hotelová kuchyňa má iné potreby - preto je k dispozícii široká škála konfigurácií profesionálnych modelov. V závislosti na špecifikách práce je možné vybrať gastro vodné kúpele s rôznymi radmi GN a hĺbkou. Populárne sú nádoby GN 1/1 s hĺbkou do 200 mm, ale k dispozícii sú aj menšie formáty, ktoré umožňujú súčasné ohrievanie niekoľkých rôznych pokrmov.
Sklopné police, nástavce alebo prídavné podpery umožňujú prispôsobiť zariadenie konkrétnym prevádzkovým podmienkam. Každý gastronomický bemar je možné tiež integrovať s ďalšími zariadeniami vo výdajnej zóne a vytvoriť tak ucelený a efektívny systém obsluhy.
Gatronomické vodné kúpele – parametre, ktoré definujú kvalitu
Odolnosť a hygiena sú dôležité vlastnosti zariadení používaných v gastronómii. Gastronomické vodné kúpele vyrobené z nerezovej ocele sú nielen odolné proti korózii, ale taktiež spĺňajú požiadavky na jednoduchú údržbu čistoty. Hladké povrchy, jednoduchá demontáž a jednoduchá konštrukcia umožňujú každodenné umývanie bez použitia špeciálnych nástrojov.
Tepelné poistky chránia zariadenie pred prehriatím a vypúšťacie kohútiky umožňujú pohodlné vypustenie po skončení smeny. Napájanie - plynové alebo elektrické - je vhodné zvoliť v závislosti na technických podmienkach objektu. Elektrické modely sa osvedčia v kuchyniach s prístupom k elektrickej sieti, zatiaľ čo plynové modely tam, kde je potrebná mobilita.
Osvedčené zariadenia pre hotelový sektor
Pri výbere gastronomických vodných kúpeľov do hotelových kuchýň sa oplatí vsádzať na modely vyrábané renomovanými značkami, ktoré sú na trhu už niekoľko rokov. Iba zariadenia s certifikátmi kvality a zhodou s európskymi bezpečnostnými normami je možné bezpečne používať v stravovacích zariadeniach.
Každý model by mal prejsť prísnou kontrolou kvality, ktorá zahŕňa aj testy prevádzky pri zvýšenej vlhkosti a teplote. Tieto zariadenia sa vyznačujú dlhou životnosťou, energetickou účinnosťou a odolnosťou proti intenzívnemu používaniu. Dôležitá je tiež dostupnosť náhradných dielov a možnosť rýchleho servisu.
Obsluha na profi úrovni
Použitie profesionálnych gastronomických bemarov má priamy vplyv na rýchlosť obsluhy hostí. Počas raňajok alebo firemných akcií je dôležité nielen udržiavať teplotu pokrmov, ale aj pohodlné dopĺňanie nádob, rýchly prístup k jedlám a prehľadnosť. Modularita konštrukcie umožňuje zmeniť usporiadanie v závislosti od akcie a počtu hostí.
Je tiež dôležité pamätať na správny výber tvrdosti vody používanej na ohrev – odporúčaná úroveň je maximálne 6°dH. Príliš tvrdá voda môže spôsobiť usadzovanie vodného kameňa na vykurovacích telesách, čo vedie k ich poškodeniu a strate záruky.
Prečítajte si tiež
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podľa médií povedal, že USA chcú Grónsko kúpiť
Žiaci sa po vianočných prázdninách vrátia do škôl vo štvrtok