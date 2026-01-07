Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

07. januára 2026

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podľa médií povedal, že USA chcú Grónsko kúpiť


Tagy: Grónsko

Americká vláda v uplynulom čase vystupňovala svoju rétoriku ohľadom Grónska.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podľa médií povedal, že USA chcú Grónsko kúpiť

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že USA majú záujem o kúpu Grónska a že nedávne vyjadrenia o ostrove by nemali byť vnímané ako signály vojenskej invázie, uviedli v utorok americké médiá. 


Minister sa k téme vyjadril počas neverejného brífingu s kongresmanmi, uviedli zdroje oboznámené s rokovaniami pre denník Wall Street Journal. Denník uviedol, že cieľom americkej administratívy je kúpiť autonómny ostrov, ktorý patrí Dánsku. Podobne o tom informoval aj denník New York Times s doplnením, že americký prezident Donald Trump požiadal svojich poradcov, aby predložili aktualizovaný plán na získanie Grónska.

Americká vláda v uplynulom čase vystupňovala svoju rétoriku ohľadom Grónska. Biely dom v utorok uviedol, že použitie vojenskej sily zostáva jednou zo zvažovaných možností. „Prezident a jeho tím diskutujú o rôznych možnostiach, ako dosiahnuť tento dôležitý cieľ zahraničnej politiky, a, samozrejme, využitie amerických ozbrojených síl je vždy jednou z možností, ktoré má veliteľ ozbrojených síl k dispozícii,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

„Prezident Trump dal jasne najavo, že získanie Grónska je prioritou národnej bezpečnosti Spojených štátov a že je to kľúčové pre odstrašenie našich protivníkov v arktickom regióne,“ uviedol Biely dom vo vyhlásení.


