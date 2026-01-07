|
Streda 7.1.2026
Meniny má Bohuslava
07. januára 2026
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podľa médií povedal, že USA chcú Grónsko kúpiť
Americká vláda v uplynulom čase vystupňovala svoju rétoriku ohľadom Grónska.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že USA majú záujem o kúpu Grónska a že nedávne vyjadrenia o ostrove by nemali byť vnímané ako signály vojenskej invázie, uviedli v utorok americké médiá.
Minister sa k téme vyjadril počas neverejného brífingu s kongresmanmi, uviedli zdroje oboznámené s rokovaniami pre denník Wall Street Journal. Denník uviedol, že cieľom americkej administratívy je kúpiť autonómny ostrov, ktorý patrí Dánsku. Podobne o tom informoval aj denník New York Times s doplnením, že americký prezident Donald Trump požiadal svojich poradcov, aby predložili aktualizovaný plán na získanie Grónska.
Americká vláda v uplynulom čase vystupňovala svoju rétoriku ohľadom Grónska. Biely dom v utorok uviedol, že použitie vojenskej sily zostáva jednou zo zvažovaných možností. „Prezident a jeho tím diskutujú o rôznych možnostiach, ako dosiahnuť tento dôležitý cieľ zahraničnej politiky, a, samozrejme, využitie amerických ozbrojených síl je vždy jednou z možností, ktoré má veliteľ ozbrojených síl k dispozícii,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
„Prezident Trump dal jasne najavo, že získanie Grónska je prioritou národnej bezpečnosti Spojených štátov a že je to kľúčové pre odstrašenie našich protivníkov v arktickom regióne,“ uviedol Biely dom vo vyhlásení.
Tagy: Grónsko
