Gastroprevádzky bijú na poplach, viaceré budú pre koronakrízu vo vážnych existenčných problémoch

30.4.2020 - Dopad prijatých korona-opatrení na Slovensku bude pre sektor hotelov, reštaurácií a kaviarní (horeca) hrozivý. Podľa aktuálnych prepočtov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) sa očakáva viac ako 50-percentný medziročný prepad tržieb, v objeme približne 560 mil. eur.Zároveň je ohrozených viac ako 60 % pracovných miest, čo v konkrétnych číslach znamená takmer 68-tisíc zamestnaných ľudí a tisíce ďalších naprieč dodávateľským reťazcom vo výrobe či distribúcii potravín a nápojov. Agentúru SITA o tom informovala AHRS.Asociácia zároveň dodala, že gastronomický sektor pri uvoľňovaní týchto opatrení čaká minimálne veľmi náročný máj a jún.Gastro prevádzky patria k podnikom, ktoré museli ako prvé pre korona-opatrenia zatvárať, otvárať však budú ako posledné.Veľký prepad tržieb a príjmov, problémy s udržaním pracovných miest, vysoké náklady na mzdy a nájom, existujúce fixné náklady, ako aj straty z nakúpených nevyužitých surovín, dostali prevádzky do ťažkostí už v prvom mesiaci zavedenia opatrení. Ďalší mesiac, prípadne ešte dlhšie obdobie, budú viaceré podniky vo vážnych existenčných problémoch.Úľavu zatvoreným podnikom nepriniesla podľa ich prevádzkovateľov ani prvá fáza uvoľňovania korona-opatrení, ktorá len rozšírila okruh prevádzok, ktoré aj dovtedy mohli predávať cez okienko alebo cez donášku.„Výdaj jedla mohli predtým robiť iba reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením. Teraz je to umožnené aj kaviarňam, cukrárňam, bistrám a podobným zariadeniam,“ povedal generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.„Podľa našich odhadov túto možnosť využije možno štvrtina z nich. Ale to im ani zďaleka nenahradí tržby potrebné na prežitie. Pre podnik nemá zmysel otvárať, kým nebudú otvorené aspoň letné terasy. Sociálny kontakt a komunikácia sú totiž hlavným dôvodom, prečo ľudia navštevujú reštaurácie, kaviarne, či pivárne,“ dodal.Otváranie terás umožňuje až tretia fáza uvoľňovania opatrení, ktorá pri bezproblémovom vývoji situácie nastane koncom mája. Úplné otvorenie a plné fungovanie gastronomických prevádzok prinesie až posledná fáza, ktorou sa vráti spoločnosť do bežného života. I napriek názorom odborníkov, že by sa tak mohlo stať začiatkom júna, prevádzkovatelia a dodávatelia do gastronomického sektora musia rátať s postupným rozbehom.Reálnejšie preto vidia normálnu prevádzku až koncom júna, resp. začiatkom júla. Prežiť preto ďalší mesiac až dva bude pre tieto podniky podľa prevádzkovateľov veľmi náročné. Prevádzkovatelia si vážia schválenie prijatých štátnych záchranných schém, tie sú však zamerané len na preplácanie miezd, či odklad platieb odvodov a pomôžu tak iba čiastočne."Žiadne z prijatých opatrení nie sú smerované špecificky pre gastrosektor. Podľa Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska by pomohli konkrétne opatrenia, ktoré by pri otváraní naštartovali dopyt a spotrebu, napr. zníženie sadzby DPH na stravovacie služby, modifikácia financovania rekreačných poukazov, ale aj pretrvávajúca pomoc vo forme príspevku pri poklese tržieb minimálne na obdobie ďalších mesiacov," dodala AHRS.