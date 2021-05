Gastroprevádzky nie sú po uvoľnení opatrení ani zďaleka „za vodou“, terasy ich podnikanie nezachránia

Pomôcť môžu zákazníci v interiéroch

Mnohé podniky vôbec neotvorili

5.5.2021 - Slovenskí prevádzkovatelia gastro podnikov sa zhodujú, že terasy ich podnikanie nezachránia.Potvrdiť to mal aj prieskum iniciatívy Pomoc pre gastro na vzorke takmer 440 majiteľov reštaurácií, ktorý ukázal, žeNavyše,. Konštatovala to v stredu hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny.Prieskum bol realizovaný koncom apríla a prevádzkovatelia v ňom ďalej uviedli, že napriek uvoľneniu opatrení upozorňujú na to, že ani zďaleka "nie sú za vodou".Práve naopak, ešte nikdy neboli v takej zložitej ekonomickej situácii. Zdôrazňujú, že záchranné koleso im môžu hodiť predovšetkýmPred týždňom sa po vyše pol roku mohli usadiť hostia vo svojich obľúbených podnikoch, no„Mali v podstate len víkend na to, aby svoje priestory pripravili tak, ako im určila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. Podľa nášho prieskumu neotvorilo svoje terasy až 30 percent podnikov. Máme spätnú väzbu, že neotvorili aj preto, lebo sa na to nestačili pripraviť či už z hľadiska zásobovania, alebo aj personálneho zabezpečenia,“ dodala Magdaléna Koreny.