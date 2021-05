Napätie medzi EÚ a Pekingom vrcholí, Únia pozastavila snahu o ratifikáciu dohody s Čínou o investíciách

Prvé sankcie po 30 rokoch

Spojili sa viaceré strany

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) pozastavila snahu o ratifikáciu dohody s Čínou o investíciách vzhľadom na napätie medzi Bruselom a Pekingom. Dohodu v princípe dosiahli vlani v decembri, ale ešte musí získať nevyhnutný súhlas zo strany inštitúcií únie, ako je napríklad Európsky parlament.„Zatiaľ sme pozastavili časť snahy ... pretože je jasné, že v terajšej situácii, so sankciami EÚ voči Číne a čínskymi odvetnými sankciami, vrátane sankcií voči členom Európskeho parlamentu, prostredie nie je nápomocné ratifikácii dohody," povedal Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda Európskej komisie. Informuje o tom portál euronews.com.V marci Európska únia prvý raz po 30 rokoch uvalila sankcie proti Číne. Opatrenia, ktoré boli pripravené v koordinácii so západnými partnermi, sú namierené voči štyrom čínskym predstaviteľom a jednej organizácii, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojení do porušovania ľudských práv ujgurskej moslimskej menšiny. Čína reagovala ihneď a nahnevane.Čínske ministerstvo zahraničných vecí prijalo sankcie voči desiatim predstaviteľom EÚ, vrátane piatich členov Európskeho parlamentu a štyroch inštitúcií vrátane podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva.Výsledkom je to, že tri z hlavných politických strán v Európskom parlamente (Progresívna aliancia socialistov a demokratov, Obnovme Európu a Európska strana zelených), ktoré dohromady majú 45 percent kresiel, oznámili, že kým budú sankcie v platnosti, Európsky parlament bude odmietať už len samotné otvorenie diskusie o ratifikácii dohody s Čínou o investíciách.