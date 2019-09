Gatlin sa cíti zdravo, Warholm necíti žiaden tlak

Justin Gatlin Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dauha 27. septembra (TASR) - Najrýchlejším mužom v piatkových rozbehoch na 100 m na majstrovstvách sveta v atletike bol Američan Christian Coleman. Vedúci muž tohtoročných tabuliek dosiahol čas 9,98 s. Druhý skončil Juhoafričan Akani Simbine (10,01), tretí 37-ročný obhajca titulu Justin Gatlin z USA (10,06).Coleman potvrdil, že je hlavným kandidátom na zisk titulu, no Gatlin bol pred novinármi oveľa zhovorčivejší.povedal podľa DPA Gatlin.V prvý súťažný deň na seba upútal pozornosť kubánsky skokan do diaľky Juan Echevarría, ktorý hneď v prvom skoku doletel na 840 cm a úplne ovládol kvalifikáciu. V skoku o žrdi žien sa organizátorom vôbec nepodarilo odhadnúť kvalifikačný limit, 460 cm preskočilo 17 atlétok a všetky postúpili do finále.V mimoriadne sledovanej disciplíne 400 m prek. sa prezentoval najrýchlejším časom 49,08 domáci Abderrahman Samba, ktorý väčšinu sezóny nebehal pre zranenie. Problémy nemali ani ďalší dvaja pretekári, ktorí v tejto sezóne zabehli pod 47 sekúnd - Rai Benjamin z USA a Nór Karsten Warholm.povedal 23-ročný obhajca titulu Warholm.V piatok mali katarské MS na programe jediné finále. Maratón žien skončil až v sobotu ráno slovenského času.