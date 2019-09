Nové Zámky zdolali majstrovskú Banskú Bystricu

Na snímke sprava Matej Kristín (Nové Zámky), Ján Brejčák (Banská Bystrica), Branislav Pavák, Peter Mikuš (obaja Nové Zámky) počas zápasu 6. kola slovenskej hokejovej Tipsport ligy HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Mikron Nové Zámky 27. septembra 2019 v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

HC '05 iClinic Banská Bystrica – HC Mikron Nové Zámky 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)



Góly: 17. R. Hruška (Bečka), 33. T. Urban (Stupka, Bajtek). Rozhodovali: Rencz (Maď.), T. Orolin – Šoltés, Stanzel, vylúčení: 5:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 2271 divákov.



Banská Bystrica: Beskorowany – J. Brejčák, Southorn, Biro, Mihálik, Ďatelinka, Nemčík, Petrinec – Hickmott, A. Šťastný, Jääskeläinen - Lamper, Wahl, Šoltés – Bartánus, Gabor, M. Lunter – Fafrák, Tamáši, Kabáč



Nové Zámky: Kristín – Hain, Drtina, P. Mikuš, Pavúk, Ordzovenský, Hatala, Dlugoš – Pospíšil, R. Hruška, J. Jurík – Bajtek, T. Urban, Stupka – D. Mikula, Fábry, Rogoň – Bečka, K. Kováčik, Andrisík



DVTK Jégesmedvék Miškovec - HK Poprad 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 18. Reszegh (Beauviller, Vas), 49. Magosi (Harrison) – 4. Magovac (Štrauch, P. Svitana), 24. Paukovček (Magovac, Kozák), 59. P. Svitana (Bjalončík, Paločko). Rozhodovali: D. Konc st., Korba – Jurčiak, Durmis, vylúčení: 5:3, presilovky: 1:2, oslabenia: 1:0, 1204 divákov.



Miškovec: Adorján – Dudás, Ross, Vandane, Göz, D. Kiss, Szirányi, Farkas, Láda – Rodman, Vas, Reszegh – Magosi, Galanisz, Beach – Beauviller, Harrison, Ritó – P. Kiss, Lövei, Vojtkó



Poprad: Vošvrda – Ťavoda, Kozák, Kramár, Erving, Magovac, Ulrych, Fabian, Česánek – P. Svitana, Paukovček, Karterud – Leclerc, Zagrapan, Takáč – Matis, Mlynarovič, Štrauch – R. Svitana, Bjalončík, Paločko

Marcel Rodman, tréner DVTK: "Prvých desať minút bolo z našej strany dobrých. Súper ale dal gól hneď z prvej presilovej hry. V ďalšom priebehu sme spravili veľké množstvo chýb. Posledných sedem minút sme úplne prestali hrať. Popradu gratulujem k trom bodom."



František Štolc, tréner Popradu: "Vedeli sme, že nás čaká ťažký súper. Chceli sme preto domácich prekvapiť kvalitnou hrou, čo sa nám podarilo. Sme radi za víťazstvo a tri body."

HK Dukla Trenčín – MHK 32 Liptovský Mikuláš 6:4 (2:1, 4:1, 0:2)



Góly: 4. Mikyska (Lapšanský), 13. Coughler (Alderson, Mikyska), 25. Alderson (Mikyska, Sládok), 30. Sádecký (Chromiak, Štach), 32. Sojčík (Starosta, Chromiak), 40. Sojčík (Starosta, Bartovič) – 10. Jakub Sukeľ (Oško), 34. Jakub Sukeľ (Kriška, Ró. Huna), 46. Jakub Sukeľ, 53. Ru. Huna (Ri. Huna, Ró Huna), Rozhodovali: Goga, Kókai - Vyšný, Kis-Király, vylúčení 7:5, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:1, 2185 divákov.



Trenčín: Valent – McCormack, Starosta, Rajnoha, Štach, Sládok, Kajínek, Stacha – Alderson, Mikyska, Lapšanský – Bartovič, Sádecký, Coughler – Chromiak, Radjenovic, Sojčík – Ďurina, J.Švec, Mich.Hlinka – Luhový



Liptovský Mikuláš: Zalivin (30. Bátory) – Mezovský, Petran, Smutný, Cebák, S.Droppa, Kurali, Burzík, J.Nemec – Rich.Huna, Rob.Huna, Rud.Huna – J.Sukeľ, Oško, Macík – Michalík, Ozolins, Kriška – Piatka, Uhrík, Nechaj

Ján Pardavý, tréner Trenčína: „Mali sme dobrý vstup do zápasu, na čo sme sa koncentrovali. Dnes sme dali dva góly v presilových hrách. Do konca druhej tretiny sme hrali dobre. Od chalanov sme chceli aby odohrali najlepšiu tretiu tretinu, no vypadli sme z koncentrácie pre hlúpe fauly. Nemôže sa nám stať, že budeme tak často vylučovaní ako v tretej časti hry. V oslabeniach sme dostali góly, ktoré zo zápasu troška urobili drámu. Víťazstvo si ceníme, no tretia tretina mala trpkú príchuť.“



Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: „Nemali sme do zápasu dobrý vstup. Vedeli sme, čo od Dukly môžeme očakávať. Ani nie, že by sme nechceli, ale všetko sme hrali príliš pomaly. Domáci hráči nám nedali priestor a strelili nám tri góly z priestoru pred bránkou. Prišiel štvrtý gól a z našej strany bolo po zápase. My sme vystriedali brankára a prvá strela na Bátoryho skončila v sieti. Troška sme zabrali v poslednej tretine, Dukla troška poľavila. Potrestali sme jej vylúčenia. V závere sa nám už kontaktný gól nepodarilo streliť.“

HK Nitra - HC 07 ORIN Detva 3:5 (1:3, 2:2, 0:0)



Góly: 9. Čaládi (Hlinka), 30. Kollár (Pupák, Š. Nemec), 32. Scheidl (Sloboda, Blackwater) - 7. Törok (V. Fekiač), 16. Andersons (J. Sýkora, Chovan), 18. J. Sýkora (Šišovský), 25. F. Fekiač (Žilka, Čacho), 38. J. Sýkora (Šišovský, Zuzin) Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Synek, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše: Blackwater (Nitra) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1873 divákov.



Nitra: Šimboch (25. Hanuljak) – Mezei, Rais, Pupák, Š. Nemec, A. Sloboda, M. Versteeg, Hlinka – Blackwater, Kollár, Rác – Scheidl, Kerbashian, Lušňák – Šimun, Fetkovič, Fominych – Čaládi, Minárik, Csányi - Hrušík



Detva: Petrík – Andersons, Martin Chovan, Golian, Kuklev, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Král – J. Sýkora, Zuzin, Šišovský – Surový, Valent, Gašpar – Čacho, Podešva, Žilka – Čenka, V. Fekiač, Török



Andrej Kmeč, tréner Nitry: “Zápas sme si predstavovali úplne inak. Opäť, ako v Poprade, sme urobili obrovské individuálne chyby, za ktoré nás súper trestal. Také chyby nás psychicky zrážajú. Potom ani základné veci nezvládame. Dostávame sa pod psychický tlak. S takými hrubými individuálnymi chybami je ťažké zvládať zápasy. Pokiaľ ich neodstránime, tak to budeme mať ťažké."



Josef Turek, tréner Detvy: “Odohrali sme výbornú prvú tretinu. Mali sme ďalšie šance a rozdiel mohol byť väčší. V druhej tretine sme pokračovali vo veľmi dobrom výkone, ale ponúkli sme súperovi presilovky. Využili to, vytvorili si obrovský tlak a priblížili sa na rozdiel gólu. Zlomový gól bol na 5:3. Hrali sme srdcom a vzadu sme si to postrážili. Výborne zachytal brankár Petrík. V Nitre sa vždy hrá ťažko, takže si to vážime.”

Slovan Bratislava - HKM Zvolen 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Góly: 1. Zigo (Bondra, Meszároš), 23. Zigo (Miklík, Podlipnik), 30. Kukumberg (Abdul, Puliš), 59. Vandas (Zigo, Bondra) – 30. McPherson. Rozhodovali: Müllner, Štefík – Gegáň, Orolín, vylúčení: 1:6 na 2 min, navyše Trotter /Zvolen/ 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4147 divákov.



Slovan Bratislava: Brust – Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Hudec – Vandas, Zigo, Bondra – Puliš, Kukumberg, Abdul – Miklík, Kytnár, Matoušek – Žitný, Urbánek, Sloboda – Jendek



Zvolen: Tomek – Švarný, Lowney, Corrin, Fatul, Maier, Drgoň, Roman, Kolenič – Kelemen, Špirko, Handlovský – Bonis, Trotter, McPherson – Thompson, Halama, Hansen – Petráš, Preisinger, Mráz

Roman Stantien, tréner Slovana: "My sme chceli dať rýchlo gól, čo sa nám podarilo. Chceli sme fanúšikom ukázať, že vieme doma vyhrávať. Hrali sme jednoducho a dôležité je, že nás podržal brankár Brust. Bolo to upracované víťazstvo, ale o to viac nás teší."



Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Nehodností sa mi zápas ľahko. Neviem, či si hráči mysleli, že idú hrať proti juniorke Slovana. Dve tretiny sme dnes neboli na ľade. Všade sme boli neskoro. Hokej je dnes rýchla hra, my môžeme byť radi, že sme dostali len štyri góly. Prístup hráčov ma sklamal."



Tomáš Zigo, autor dvoch gólov a asistencie: "Som rád, že sme sa divákom odvďačili víťazstvom. Mal som blízko k hetriku, ale podstatné je, že sme zvíťazili."



MAC Újbuda - HC Košice 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)



Góly: 6. Sofron (McNally, Klempa), 11. Sofron (Klempa), 55. Stretch (Klempa, Nagy), 57. Br. Orbán (Langkow), 60. Pitt (Sofron) – 56. Majdan (Hasčák, Skokan). Rozhodovali: Snášel, Adamec – Smrek, Rojík, vylúčení: 7:7, presilovky 2:0, oslabenia 0:0, 790 divákov.



MAC Újbuda: Bálisz – Macaulay, Pozsgai, Carlisle, McNally, Bl. Orbán, Garát, Dóczi, Schlekmann – Bodó, Langkow, Br. Orbán – Sofron, Pitt, Terbócs - K. Nagy, Stretch, Klempa – Szigeti, Majoross, Kreisz



HC Košice: Košarišťan - Slovák, Koch, Čížek, Repe, Růžička, Zeleňák, Bučko - Majdan, Chovan, Haščák - Klhůfek, Skokan, Bezúch - Rapáč, Bortňák, Belluš - Milý, Suja, Jokeľ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Na začiatku tretej tretiny nevyužili 'barani' dve presilovky, dokonca ani jedenásťsekundovú o dvoch hráčov, nevypracovali si žiadnu vyloženú šancu. Až v pätici pohrozili v 48. minúte Šoltésom, ktorý mieril z dobrej pozície vedľa. Potom si zahrali v početnej výhode i hostia, no s rovnakým výsledkom. S pribúdajúcim záverom sa snaha Bystričanov smerom dopredu stupňovala, dobrú možnosť mal Ďatelinka , avšak na opačnej strane z brejku mohol pridať tretí gól svojho tímu Urban. Na konci domáci hrali v presilovke bez brankára v šestici proti štyrom, ale znížiť nepriaznivý stav a zdramatizovať duel sa im nepodarilo.Hostia boli v prvej tretine aktívnejším mužstvom, napriek tomu sa do šatní šlo za nerozhodného stavu. Poprad sa gólovo prezentoval hneď v úvode. V 4. minúte sa počas presilovky ukážkovo z prvej trafil Magovac - 1:0. Aj v ďalšom priebehu mali "kamzíci" navrch. Novozámčania nevyužili tri presilovky, keď išiel vždy na trestnú lavicu Ďatelinka, gól dali napokon v hre piatich proti piatim. Ťažili z chybnej domácej rozohrávky, Bečka nahodil puk od modrej a úspešne ho tečoval R. Hruška – 0:1.V strednom dejstve mal druhý gól Zámkov na hokejke v medzikruží Stupka, nepresadil sa, rovnako na opačnej strane ani Tamáši. Následne sa však dostal do úniku D. Mikula, ale svoje sólo nepretavil do gólovej podoby. Šancu mal paradoxne v oslabení jeho spoluhráč Jurík, ocitol sa sám pred Beskorowanym, ktorý ho vychytal. Hostia umne číhali na brejkové situácie a často hrozili. Rogoň zakončoval šikovne z pravej strany po ľade a tutovku spálil v prečíslení exbystrický hokejista v drese Novozámčanov Andrisík, pretože preváhal správny moment. Až v polovici stretnutia mal úradujúci majster tlak a Jääskeläinen z medzikružia bekhendom poslal puk do žŕdky. O minútu prišla odpoveď súpera. Od modrej si nakorčuľoval na bránku Urban a prestrelil Beskorowanyho – 0:2. Do prestávky Bystričania nevyužili ani druhú presilovku a tak opätovne odchádzali do šatne nespokojní.Na začiatku tretej tretiny nevyužili 'barani' dve presilovky, dokonca ani jedenásťsekundovú o dvoch hráčov, nevypracovali si žiadnu vyloženú šancu. Až v pätici pohrozili v 48. minúte Šoltésom, ktorý mieril z dobrej pozície vedľa. Potom si zahrali v početnej výhode i hostia, no s rovnakým výsledkom. S pribúdajúcim záverom sa snaha Bystričanov smerom dopredu stupňovala, dobrú možnosť mal Ďatelinka , avšak na opačnej strane z brejku mohol pridať tretí gól svojho tímu Urban. Na konci domáci hrali v presilovke bez brankára v šestici proti štyrom, ale znížiť nepriaznivý stav a zdramatizovať duel sa im nepodarilo.Hostia boli v prvej tretine aktívnejším mužstvom, napriek tomu sa do šatní šlo za nerozhodného stavu. Poprad sa gólovo prezentoval hneď v úvode. V 4. minúte sa počas presilovky ukážkovo z prvej trafil Magovac - 1:0. Aj v ďalšom priebehu mali "kamzíci" navrch. V polovici úvodného dejstva Bjalončíkovo zakončenie vytesnil do ochrannej siete aj s pomocou konštrukcie bránky Adorján. Štyri minúty pred odchodom na prvú prestávku sa hostia nezmyselným faulom Mlynaroviča v strednom pásme do trojice. Domácim sa najprv 101 sekúnd trvajúca presilová hra 5 na 3 nedarila. V jej samom závere ale pohotovo dorazil Beauvillerovu strelu Reszegh - 1:1. Popradský brankár ešte reklamoval zásah pukom do masky, ale nepomohlo.Prostredná časť hry mala podobný priebeh ako prvá. Hostia spod Tatier udreli znova v početnej výhode. V 24. minúte dorazil Magovacovu strelu popod ležiaceho brankára Miškovca Paukovček a Poprad šiel znova do tesného vedenia. Tabuľkový líder ostal zaskočený a Popradčania zahadzovali jednu vyloženú šancu za druhou. Po Leclercovi vyhorel v úniku Matúš Paločko. Domáci pohrozili až v 34. minúte Beauvillerom, ktorého Vošvrda vychytal. Pri hre 4 na 4 mohli Podtatranci odskočiť na rozdiel dvoch gólov. Poistku však v úniku 2 na 1 nepridal Ťavoda.O všetkom tak rozhodla tretia tretina. Hostia si z vlastnej výhody vyrobili nevýhodu. Počas vylúčenia Galanisza sa v oslabení presadil elegantným blafákom Bálint Magosi - 2:2. Poprad bol naďalej lepším tímom. Hráčom Miskolca sa nedarili kombinácie a do zakončenia sa dostávali iba sporadicky. Zaslúžený víťazný gól Popradu prišiel minútu a pol pred koncom riadnej hracej doby. Paločko si vymenil puk za bránkou so spoluhráčmi a naservíroval ho do ideálnej palebnej pozície Patrikovi Svitanovi a hostia tak pripravili "ľadovým medveďom" prvú domácu prehru v sezóne.Domáci vstúpili do zápasu aktívne. Po náznakoch šancí sa v 4. minúte uvoľnil pri zadnom mantineli Lapšanský. Prihral pred bránku Mikyskovi, ktorý otvoril skóre stretnutia. O minútu po Sládkovej tvrdej strele sa k odrazenému puku pred Zalivinom dostal Švec, ale lapačku gólmana Liptákov neprestrelil. Trenčania následne nevyužili ani brejkovú situáciu troch proti jednému, keď zlyhali na zlej prihrávke. Hostia prakticky neohrozili Valenta a napriek tomu sa im podarilo vyrovnať. V oslabení z úrovne bránkovej čiary nahadzoval puk na bránku Jakub Sukeľ a prekvapil gólmana Dukly. V 13. min si pred bránkovisko nakorčuľoval Coughler, ktorý ťažil z prihrávky Aldersona spoza brány a strelou k žŕdke nedal gólmanovi šancu. Päť minút pred prvou sirénou domáci hokejisti odmietli šancu na tretí gól. Zalivin zázračne dokázal zareagovať na zakončenie Kajínka. Úvod druhej tretiny sa niesol v znamení obojstranne útočného hokeja. Trenčanom vyšla kontra v 25. minúte. Po kombinácii Mikysku s Aldersonom druhý menovaný poslal puk za bezmocného Zalivina.V polovici stretnutia dohrávala Dukla presilovú hru za príliš veľa hráčov Liptovského Mikuláša. Po nastrelení puku od modrej čiary Zalivin neudržal puk a Sádecký už nemal problém doklepnúť puk do prázdnej bránky. Tréner Tomko vystriedal gólmanov, no Bátory si na puk ešte ani nesiahol a už ho vyťahoval zo siete. Strelou z ľavého kruhu sa presadil Sojčík. Silné minúty domácich prerušil v 34. minúte Jakub Sukeľ, ktorý využil odrazený puk od zadného mantinelu a prepasíroval puk za presúvajúceho sa Valenta. V závere prostrednej tretiny sa Dukla presadila šiestykrát. Sojčíkov nahodený puk od modrej čiary sa zatrepotal v Bátoryho sieti.Na začiatku tretej tretiny nevyužili Liptáci dvojminútovú presilovú hru o dvoch hráčov. Následne mali hostia rovnakú výhodu v trvaní bez mála jeden a pol minúty. Až po jej skončení dopravil puk za rozhodeného Valenta Jakub Sukeľ a skompletizoval hetrik. V 53. minúte počas skrátenej presilovej hry hostia vyšachovali obranu Trenčína a puk za Valenta zasunul Rudolf Huna a vykresal pre svoj tím iskierku nádeje. Vo zvyšných minútach v na góly bohatom stretnutí sa už nikto nepresadil, a tak si Trenčania pripísali na svoje konto prvé víťazstvo na vlastnom ľade.Úvodná tretina sa hrala zo strany na stranu. Lepší pohyb ukázali hostia z Detvy, ktorí potrestali zaváhania Nitranov až trikrát. Skóre otvoril v 7. minúte Törok po chybnej rozohrávke - 0:1. Vyrovnať sa podarilo Nitre o dve minúty zásluhou Čaládiho. V 16. minúte prepadla defenzíva Nitry, čo využil Andersons - 1:2. Veľmi zlú tretinu pre Corgoňov uzavrel tretím gólom Sýkora.V prvej polovici druhej tretiny sa Nitrania ešte nepoučili a dávali Detve priveľa priestoru. Gól z hokejky Fekiača na 1:4 už vyhnal Šimbocha z brány. Od druhej polovici domáci zlepšili a hlavne zjednodušili hru. Chodili pred brankára Petríka a dvakrát sa im to vyplatilo. V 30. minúte úspešne tečoval strelu Kollár a o dve minúty ho napodobnil Scheidl. Góly dodali energiu tímu aj fanúšikom a Nitra bola späť v hre. V predposlednej minúte odskočila Detva na rozdiel dvoch gólov. Zároveň s gólom bol atakovaný jeho strelec Sýkora a Blackwater putoval pod sprchy. Útočník Detvy odišiel zjavne otrasený za pomoci lekára do šatne.Na prekvapenie všetkých Sýkora od tretej tretiny v hre pokračoval. V poslednej dvadsaťminútovke sa ukázalo, že to nie je deň Nitry. Detva sa snažila ubrániť vedenie a všetky puky jednoducho vyhadzovala. V 49. minúte mal azda jedinú dobrú príležitosť posledného dejstva Fetkovič, ale Petrík Detvu podržal. Hostia si dokázali ustrážiť dvojgólový náskok a z Nitry si odviezli tri body.Do zostavy Slovana sa po zranení vrátili Radovan Puliš a Milan Kytnár, obaja v minulosti obliekali dres Zvolena. Aj ich zásluhou boli "belasí" od začiatku aktívnejší, a už po 55 sekundách sa po odrazenom puku dostal k strele Zigo a namieril presne - 1:0. Po piatich minútach rozvlnil sieť aj Miklík, po porade s videorozhodcom však arbitri gól neuznali. Slovan bol v úvodnej tretine lepší a strelecky aktívnejší, ďalšie šance však nevyužil.Po prestávke Slovan opäť súpera zatlačil, po minúte a pol si vynútil faul Abdul. Po 65 sekundách presilovky si vzal puk Zigo, prekorčuľoval sa pred bránkovisko a zvýšili na 2:0. Tretí gól pridal po peknej kombinácii s Abdulom Kukumberg, no vzápätí po chybe Meszároša znížil McPherson. V závere druhej tretiny mal Slovan ďalšie šance, ale Zvolen podržal Tomek.V tretej tretine sa Zvolenčania snažili zdramatizovať duel, snažili sa o častejšiu streľbu, ale dobre rozbehnutý Slovan sa im nepodarilo zastaviť. Bratislavčania ešte podčiarkli víťazstvo gólom do prázdnej bránky zásluhou Vandasa a zaknihovali prvý domáci triumf v sezóne.Že to budú mať Košičania s maďarským tímom ťažké, naznačil už úvod stretnutia, na začiatku 3. minúty po strele Gregoryho Stretcha pomohla Košarišťanovi ľavá žŕdka. O necelé tri minúty však už bolo 1:0, keď sa István Sofron presadil tečovanou strelou pri presilovej hre, hostia boli vylúčení za príliš veľa hráčov na ľade. Sofron pridal aj druhý gól, na začiatku 11. minúty uspel strelou švihom. Prvú tretinu predčasne v 12. minúte ukončilo prasknuté plexisklo, po náraze Košičana Belluša, ktorý pritvrdil v súboji s obrancom domácich Carlislem.Druhá tretina tak mala 28. minút, Košičania pridali na aktivite, no viaceré šance, napríklad Klhůfka či Haščáka ostali nevyužité. Skórovať však mohli aj domáci, Mc Nally v 25. minúte nevyužil trestné strieľanie. Do druhej prestávky sa tak skóre nemenilo.Tretia tretina mohla už po 11 sekundách priniesť zníženie, keď Chovan nastrelil žŕdku domácej bránky. O štyri minúty neskôr sa tak menilo skóre na opačnej strane, po chybe košickej obrany vsietil tretí gól Gregory Strech. V poslednej desaťminútovke sa Košice pokúsili so zápasom ešte niečo urobiť, v 56. minúte, keď skúsili power-play predsa len skorigovali stav, po strele Skokana od modrej tečoval puk za chrbát brankára Bálisza Juraj Majdan. Košičania pokračovali v hre bez brankára, no risk im nevyšiel, po chybe jedného z obrancov upravil Brance Orbán na 4:1. Úsilie Košičanov, ktorí hrali aj v tých chvíľach bez brankára, definitívne zlomil v poslednej minúte zápasu Josh Pitt.