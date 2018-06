Gazprom chce do Európy vyviezť tento rok rekordné množstvo plynu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 30. júna (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom očakáva, že tento rok vyvezie do Európy nové rekordné množstvo plynu. Uviedol to v závere týždňa šéf spoločnosti Alexej Miller, ktorý zároveň dal najavo, že dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA nepredstavuje pre Gazprom veľkú konkurenciu.Miller uviedol, že vývoz ruského plynu do Európy a Turecka by mohol tento rok presiahnuť 205 miliárd kubických metrov (m3). V minulom roku vyviezol Gazprom do Európy a Turecka 194,4 miliardy m3, čo bol vtedajší rekord.Očakávaný rekord potvrdil aj zástupca šéfa Gazpromu Alexander Medvedev.povedal Medvedev. Ako dodal, Gazprom má potrebnú kapacitu na zabezpečenie dodávok do Európy v takom objeme, v akom ich Európa potrebuje.Podľa niektorých analytikov by pozíciu Gazpromu na európskom trhu mohli narušiť dodávky LNG zo Spojených štátov, ktoré prvý náklad LNG dodali do Európy v minulom roku. Niektoré krajiny, medzi nimi Litva a Poľsko, začali v poslednom období znižovať svoju závislosť od ruského plynu práve prostredníctvom dovozu LNG zo Spojených štátov.Miller však obavy z výraznejšieho ohrozenia pozície Gazpromu na európskom trhu americkým skvapalneným plynom nemá. Ako povedal, vzhľadom na vysoké náklady na produkciu a prepravu nebude podľa neho americký LNG v Európe konkurencieschopný.