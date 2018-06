Hlavné mesto bude mať od soboty svoju dáždnikovú ulicu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) – Bratislava bude mať od soboty svoju dáždnikovú ulicu, a to na Nedbalovej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.Inštalácia 70 dáždnikov je súčasťou druhého ročníka Urban Art Festivalu vol.2, ktorý sa koná v sobotu a v nedeľu (1.7.) v uliciach hlavného mesta. Hlavným organizátorom festivalu je Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, BSK ho spoluorganizuje.Historicky prvú dáždnikovú ulicu otvára v Bratislave Galéria Nedbalka spolu s partnermi, inšpirovaná je krížikovou výšivkou z okolia Vajnôr a maľbami Ľudovíta Fullu. Ako TASR informovala riaditeľka galérie Lucia Gunišová Pavuková, dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda, farebný fenomén sa neskôr objavil v Rumunsku, vo Veľkej Británii, Nemecku či Španielsku.vysvetlil predseda BSK Juraj Droba. Stála inštalácia 70 dáždnikov bude na Nedbalovej ulici do 30. septembra.Dáždniková ulica je súčasťou festivalu, ktorý bude celý víkend v hlavnom meste. Na návštevníkov čaká šesť pódií, 40 vystúpení, aktivity pre deti aj dospelých, bublinková šou, občerstvenie od lokálnych producentov, vínna ulička, predajcovia hamburgerov z celej Európy či remeselné pivovary.Podujatie sa uskutoční na Hlavnom námestí, tam bude dominovať latino a funky hudba. Detskú zónu, ako aj folklórne tradície nájdu návštevníci na Hviezdoslavovom námestí. Pred Starou tržnicou si prídu na svoje priaznivci jazzu. Kamenným námestím bude znieť štýl indie a na Tyršovom nábreží zase rock a pop, tam bude zároveň aj Beer and Burger Fest.V uliciach Starého mesta ľudia stretnú choduliarov, najvyšších remeselníkov a bude tam aj cirkusová šou. Celý program festivalu nájdu záujemcovia na webovej stránke www.urbanartfestival.sk.