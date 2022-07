Gazprom: S turbínou pre plynovod Nord Stream 1 sú stále problémy

Ruský energetický koncern Gazprom sa sťažoval na pretrvávajúce problémy s plynovou turbínou, ktorá je podľa jeho tvrdení zásadná pre obnovu pravidelných dodávok zemného plynu do Nemecka. V piatok večer o tom informovala tlačová agentúra DPA.





Turbínu dopravili po oprave z Kanady do Nemecka namiesto toho, aby ju doručili priamo do Ruska, a urobili to bez konzultácií s Gazpromom, uviedol v piatok námestník šéfa ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom Vitalij Markelov.Dodal, že Moskva môže prijať opravenú turbínu, iba ak dostane od EÚ a Británie záruky, že sa v tomto prípade neuplatnia západné sankcie. Markelov nevysvetlil, prečo Rusko nemôže turbínu jednoducho prevziať.Opravená turbína sa stala stredobodom niekoľko týždňov vlečúceho sa sporu, počas ktorého Rusko výrazne znížilo dodávky plynu cez plynovod Nord Stream 1, čo vyvolalo v Európe energetickú krízu. Nord Stream 1 je hlavnou trasou pre prepravu ruského plynu do Nemecka a Európskej únie.Nemecko je do veľkej miery závislé od plynu z Ruska a zníženie dodávok v posledných dňoch spôsobuje silnú nervozitu z nasledujúcej zimy a z dôsledkov nedostatku plynu pre priemysel aj verejnosť.Berlín obvinil Moskvu z využívania turbíny ako zámienky na odplatu za sankcie uvalené západnými vládami na Rusko, ktoré spustilo vojnu na Ukrajine a vedie ju už šiesty mesiac.Moskva opakovane pripísala vinu za zníženie toku plynu práve spomínanému chýbajúcemu kusu zariadenia a poprela, že sa takto mstí za sankcie.Berlín vyhlásil, že turbína je pripravená na vrátenie do Ruska a že nie sú žiadne technické dôvody pre obmedzovanie dodávok plynu.Markelov uviedol, že stále treba vyriešiť rôzne problémy, vrátane troch turbín, ktoré treba opraviť na mieste bez toho, aby ich odniesli z kompresorovej stanice. Povedal, že za situáciu je zodpovedná spoločnosť Siemens Energy, a nie Gazprom."Netrpezlivo čakáme na príchod ich špecialistov do kompresorovej stanice," dodal Markelov.V súčasnosti je v prevádzke v plynovej kompresorovej stanici plynovodu Nord Stream 1 iba jedna zo šiestich turbín, ako uviedol Markelov.Podľa neho Gazprom poslal spoločnosti Siemens Energy desať listov, ale vyriešená bola iba štvrtina opísaných problémov.Gazprom oznámil, že časť komunikácie s firmou Siemens Energy zverejní, ale neposkytol ďalšie podrobnosti.Kremeľ v predchádzajúci deň vyhlásil, že Rusko dúfa v urýchlený návrat a nainštalovanie turbíny opravovanej v Kanade.Siemens Energy tieto obvinenia odmietol.Gazprom znížil v stredu 27. júla dodávky plynu cez Nord Stream 1 na 20 percent maximálnej kapacity, pretože podľa tohto ruského koncernu si jedna turbína stále vyžaduje údržbu z dôvodov technickej bezpečnosti.