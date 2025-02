Gebrüder Weiss rozširuje svoje logistické služby v Poľsku

O spoločnosti Gebrüder Weiss

Kontakt

25.2.2025 (SITA.sk) -Spoločnosť Gebrüder Weiss naďalej rozširuje svoje prepravné a logistické služby v Poľsku: od začiatku roku 2025 ponúka medzinárodná logistická spoločnosť svojim zákazníkom aj vnútroštátne a medzinárodné pozemné prepravné služby a to tak kusovú či celovozovú preprvu (LTL / FTL), ako aj ďalšie skladovacie a logistické riešenia, vrátane vyskladňovania tovaru. Firmy môžu prostredníctvom zákazníckeho portálu myGW sledovať svoje zásielky v reálnom čase a všetky dokumenty majú k dispozícii v digitálnej podobe. Tieto nové služby dopĺňajú už existujúcu ponuku Gebrüder Weiss v oblasti logistiky, leteckej a námornej prepravy, ktoré spoločnosť na poľskom trhu ponúka už od roku 2020. V dôsledku rozširovania služieb sa rozšíril aj tím na a to na 70 zamestnancov."Naším cieľom je ponúknuť firmám v Poľsku prvotriednu a komplexnú ponuku logistických služieb," zdôrazňuje René Stranz, regionálny manažér pre Slovensko a Poľsko v spoločnosti Gebrüder Weiss. "Kombinovaním rôznych druhov prepravy budú naši zákazníci schopní flexibilnejšie reagovať na požiadavky trhu a efektívnejšie optimalizovať svoje dodávateľské reťazce." Poľsko sa stalo atraktívnou lokalitou pre výrobu a skladovanie v rámci Európy. Vďaka rastúcemu spotrebiteľskému dopytu v roku 2024 rástla poľská ekonomika trikrát rýchlejšie ako priemer EÚ. Poľsko je dôležitým obchodným partnerom a exportným trhom, najmä pre nemecké firmy, ale aj pre importy z Ázie a USA. Súčasne sa neustále rozširuje dopravná infraštruktúra, vrátane nového veľkého letiska s medzinárodným cargo centrom. Dnes má spoločnosť Gebrüder Weiss v Poľsku pobočky v Krakove, Wroclawi, Gdyni a Varšave. Jej zákazníci sú najmä z odvetví high-tech, automobilového priemyslu, ďalej z odvetví spotrebného tovaru, či e-commerce. Okrem prepravných služieb poskytuje logistická spoločnosť aj skladovanie a vyskladňovanie liekov pre farmaceutické firmy, ktoré vyžadujú špeciálne chladenie.S cieľom ešte lepšie optimalizovať dodávateľské reťazce svojich zákazníkov plánuje logistická spoločnosť v strednodobom horizonte rozšíriť svoju ponuku logistických služieb ako Lead Logistics Provider. "V závislosti od vývoja ekonomiky budeme zvažovať aj rozšírenie pobočiek v ďalších lokalitách," hovorí Maciej Szczyglowski, country manažér pre Poľsko Land & Logistics v spoločnosti Gebrüder Weiss. " Do budúcnosti si vieme predstaviť nové logistické terminály napríklad v pobočkách vo Wroclawi alebo Katowiciach."Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu, v Rakúsku, je celosvetovo pôsobiaci poskytovateľ komplexných logistických služieb s približne 8 600 zamestnancami a 180 vlastnými pobočkami. Spoločnosť vygenerovala v roku 2023 tržby vo výške 2,46 miliardy eur. Jej portfólio zahŕňa dopravné a logistické riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľského reťazca. Kombinácia digitálnej a operatívnej kompetencie umožňuje spoločnosti Gebrüder Weiss rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Táto rodinná firma, s históriou viac ako 500 rokov, realizuje širokú škálu environmentálnych, ekonomických a sociálnych iniciatív. V súčasnosti je tiež považovaná za priekopníka v oblasti udržateľnosti. www.gw-world.com Gebrüder Weiss Corporate CommunicationsMerlin Herrmannpress@gw-world.comBundesstrasse 110, A-6923 LauterachT +43.5574.696.2169F +43.5.9006.2173www.gw-world.com/newsroom/ www.gw-world.com/newsroom/ Informačný servis