VÝBUCH VO VOJENSKOM ÚSTAVE ZÁHORIE: Hlásia zranených

Vo Vojenskom a technickom skúšobnom ústave Záhorie došlo v utorok ráno k výbuchu. Potvrdila to Danka Capáková z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby. O výbuchu informoval aj portál Noviny.sk. Podľa polície došlo podľa doterajších informácií k zraneniu dvoch osôb.



"Na základe volania na tiesňovú linku sme dnes po 8.15 h vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby a vrtuľník záchrannej zdravotnej služby do Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie, kde podľa prvotných informácií došlo k výbuchu. Bližšie informácie bude možné poskytnúť po ukončení zásahu," uviedla Capáková. Záchranári do bratislavských nemocníc podľa nej po prvotnom ošetrení transportovali dvoch mužov.



Na mieste podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzany Geguššovej zasahujú hasiči. Potvrdila, že v ústave došlo k výbuchu.



Polícia na so sociálnej sieti informovala, že v utorok krátko pred 09:00 hod. prijala informáciu o mimoriadnej udalosti, ku ktorej došlo v priestoroch Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie. "V tejto súvislosti došlo podľa doterajších informácií k zraneniu dvoch osôb. Na miesto boli okrem hliadok Policajného zboru vyslané aj iné záchranné zložky. Bližšie informácie poskytneme akonáhle to situácia umožní," dodala polícia.





Čo je VTSÚ Záhorie

Ide o vývojové a skúšobné zariadenie ministerstva obrany. Od založenia v roku 1923 sa zaoberal skúšaním výzbroje a techniky pozemného vojska. Od vzniku samostatného Slovenska zabezpečuje vývoj a skúšky zbraní, munície a výbušnín.

Výbuch v Novákoch

V roku 2007 pri mohutnej explózii vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky zomrelo 8 ľudí. Výbuch zničil výrobné priestory štátom ovládaného podniku, ktorý sa zaoberal likvidáciou a opravou munície, výrobou ručných granátov a cvičnej munície.