Gebrüder Weiss Slovensko privítalo oficiálnu návštevu rakúskeho veľvyslanca

O spoločnosti Gebrüder Weiss

31.10.2024 (SITA.sk) -Prominentná návšteva v Gebrüder Weiss v Senci neďaleko Bratislavy: Začiatkom októbra Dr. Johannes Wimmer, rakúsky veľvyslanec v SR, a Bettina Trojer, rakúska obchodná poradkyňa rakúskeho veľvyslanectva, hovorili o ekonomickom raste a budúcich plánoch spoločnosti Gebrüder Weiss. Informácie z prvej ruky im poskytol country manager René Stranz. V pláne je ďalšia automatizácia balenia tovaru a intenzívnejšie využívanie umelej inteligencie pre štandardné IT procesy, čím sa výrazne zvýši produktivita.Firma zároveň rozširuje testovanie elektrických nákladných vozidiel v rámci svojho záväzku k udržateľnosti."Je pôsobivé, aký vývoj Gebrüder Weiss v krajine za posledné tri roky urobila a aký rozsah služieb ponúkajú. Gebrüder Weiss tak veľmi významne prispieva k sile a dynamike rakúsko-slovenských ekonomických vzťahov," zdôraznil rakúsky veľvyslanec Dr. John Wimmer.Country manager Gebrüder Weiss René Stranz (vpravo) prezentuje rakúskym zástupcom logistické procesy v seneckom areáli spoločnosti.Strategická poloha Slovenska v srdci európskej siete Gebrüder Weiss z neho robí kľúčové prekladisko s priamym dopravným spojením do susedných krajín a juhovýchodnej Európy. Toto postavenie je zvlášť významné pre medzinárodných zákazníkov z high-tech a automobilového priemyslu."Inovácia, kompetencia a pozitívna spolupráca sú v Gebrüder Weiss veľmi dôležité. Rakúska rodinná firma z Vorarlberska expandovala do sveta ešte pred Kolumbusom a na Slovensku pôsobí veľmi úspešne už viac ako tri desaťročia. Na prepravné a logistické služby Gebrüder Weiss sa spolieha množstvo spoločností," povedala Bettina Trojer, rakúska obchodná poradkyňa v Bratislave.Od svojho vstupu na slovenský trh v roku 1993 spoločnosť významne rozšírila svoje pôsobenie.V súčasnosti zamestnáva 240 ľudí v štyroch pobočkách, poskytujúc služby tak lokálnym firmám, ako aj medzinárodným spoločnostiam. V roku 2023 spoločnosť vygenerovala tržby vo výške 43 miliónov eur.Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu(Rakúsko) je celosvetovým poskytovateľom kompletných logistických služieb s približne 8 600 zamestnancami a 180 pobočkami. Naposledy spoločnosť vygenerovala ročné tržbyvo výške 2,46 miliardy eur (2023). Portfólio zahŕňa prepravné a logistické riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľského reťazca. Kombinácia digitálnej a operatívnej odbornosti umožňuje skupine rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Vďaka rôznym ekologickým, ekonomickým a sociálnym opatreniam je rodinný podnik, ktorého história v doprave siaha viac ako 500 rokov do minulosti, je v súčasnosti považovaný za priekopníka v oblasti trvalo udržateľného podnikania. www.gw-world.com Informačný servis