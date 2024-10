Z peňazí určených na dofinancovanie samospráv prišlo do Trnavy približne 580 tisíc eur

Lepšie ako nič

Finančná kompenzácia

31.10.2024 (SITA.sk) - Vládou schválenej finančnej pomoci pre mestá a obce v objeme 50 miliónov eur prišlo na účet Trnavy približne 580 tisíc eur.Podľa primátora Trnavy Petra Bročku je to lepšie ako nič, na druhej strane pri ročnom rozpočte krajského mesta, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 70 do 100 miliónov eur, nejde o zásadnú čiastku. Bročka však pripomenul, že on na celonárodných fórach nevyplakával nad nedostatkom peňazí.„My sa v prvom rade snažíme postarať sami o seba, tak sme to urobili aj keď bola energokríza. Namiesto vyplakávania sme inštalovali 17 fotovoltických elektrární, aktuálne inštalujeme na streche zimného štadióna 300 kilowattovú fotovoltickú elektráreň, bude to určite jedna z najväčších samosprávnych elektrární na Slovensku,“ povedal Bročka.Dodal, že vždy je niekoľko možností, tou najľahšou je „plačkať“, najnáročnejšia je flexibilne sa prispôsobiť a budovať pokrok. „A my sme si vybrali pokrok,“ dodal trnavský primátor.Predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy na výpadok príjmov z dane z príjmov fyzických osôb opakovane upozorňovali. S týmito peniazmi samosprávy počítali vo svojich rozpočtoch a žiadali preto o finančnú kompenzáciu. Vláda vyčlenením čiastky 50 miliónov eur na jednorazovú výpomoc mestám a obciam reagovala na ich požiadavky.