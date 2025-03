Gebrüder Weiss Slovensko rozširuje skladovacie kapacity na Slovensku: Nové logistické priestory už v prevádzke

O spoločnosti Gebrüder Weiss

5.3.2025 (SITA.sk) -Spoločnosť Gebrüder Weiss naďalej rozširuje svoje logistické kapacity na Slovensku úspešným dokončením nového skladu v sídle spoločnosti neďaleko Bratislavy. Pribudlo ďalších 4 700 m2 skladovej plochy, čo zvyšuje operačnú flexibilitu a podporuje záväzok spoločnosti poskytovať vysokokvalitné logistické služby. Investícia do logistického parku v Senci dosahuje 4,5milióna eur." Naším primárnym cieľom je poskytovať našim zákazníkom služby na najvyššej úrovni. Projekt rozširovania sme realizovali z dôvodu, aby sme vyhoveli potrebám kľúčového zákazníka, významnej spoločnosti na trhu vykurovacích a fotovoltických systémov.Vďaka efektívnemu riadeniu projektu, výstavba začala len v apríli 2024 a od začiatku roka 2025 je nový sklad už v plnej prevádzke” uviedol René Stranz, country manažér spoločnosti Gebruder Weiss na Slovensku.Nový sklad je vybavený inteligentným koncepčným riešením, ktoré zahŕňa najmodernejšie technológie, ako sú smart LED osvetľovacie systémy so senzormi, ktoré sa prispôsobujú vonkajšiemu osvetleniu a pohybu. Objekt ponúka flexibilné riešenia pre regálové aj blokové skladovanie, čo zjednodušuje management zásob.Od otvorenia sídla v Senci v roku 2010 spoločnosť Gebrüder Weiss rozšírila svoju celkovú logistickú infraštruktúru /vrátane kancelárií, prekládkových a skladových kapacít), z 9 600 m2 na 24 900 m2. Najnovšie rozšírenie nadväzuje na predchádzajúcu fázu rastu, ktorá bola dokončená v roku 2021.Slovensko, ako kľúčový logistický uzol v sieti Gebruder Weiss, sa nachádza v srdci Európy, čo umožňuje priame dopravné prepojenia na susedné krajiny a juhovýchodnú Európu. Táto strategická poloha spoločnosti umožňuje poskytovať inteligentné logistické riešenia a bezproblémové distribučné služby v oblasti cestnej, železničnej, leteckej a námornej dopravy, najmä pre zákazníkov z high-tech a automobilových odvetví.Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu v Rakúsku je celosvetovo pôsobiaci poskytovateľ komplexnej logistiky s približne 8 600 zamestnancami a 180 vlastnými pobočkami. Spoločnosť vygenerovala v roku 2023 tržby vo výške 2,46 miliardy eur. Jej portfólio zahŕňa dopravné a logistické riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľského reťazca. Dvojitú silnú stránku predstavuje kombinácia digitálnej a operatívnej kompetencie, ktoré umožňujú spoločnosti Gebrüder Weiss rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Táto rodinná firma – s históriou siahajúcou ďalej ako 500 rokov – realizuje širokú škálu environmentálnych, ekonomických a sociálnych iniciatív. Dnes sa tiež považuje za priekopníka udržateľných obchodných praktík. Čo sa týka Slovenska, vybudovala si tu silné zastúpenie a už viac ako 30 rokov je jedným z popredných poskytovateľov logistických služieb s viac ako 200 zamestnancami v štyroch pobočkách.Informačný servis