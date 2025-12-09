Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Izabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. decembra 2025

Géci zvažuje pripraviť podnet na rozpustenie Progresívneho Slovenska. Je to zastrašovanie, reagujú európski demokrati


Tagy: Benešove dekréty

Marek Géci z hnutia Republika zvažuje pripraviť podnet pre Generálnu prokuratúru SR na rozpustenie hnutia



Zdieľať
6731e00555e7b147558577 676x451 9.12.2025 (SITA.sk) - Marek Géci z hnutia Republika zvažuje pripraviť podnet pre Generálnu prokuratúru SR na rozpustenie hnutia Progresívne Slovensko (PS) za zjavné nerešpektovanie Benešových dekrétov a spochybňovanie ústavných zákonov.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ako informujú Hospodárske noviny na svojom webe, na Géciho slová už zareagoval generálny tajomník Európskej demokratickej strany Sandro Gozi.

„V posledných dňoch sme svedkami hlboko znepokojujúcej eskalácie na Slovensku. Po útokoch Andreja Danka teraz vysokí predstavitelia krajne pravicovej Republiky otvorene hrozia podaním žiadosti o rozpustenie Progresívneho Slovenska a zameriavajú sa na jeho predsedu Michala Šimečku,“ citujú Goziho, ktorý tiež zdôraznil, že na rozpustenie demokratickej strany neexistuje žiadny právny základ. „To, čo vidíme, je preto neprijateľný pokus o zastrašovanie opozície a deformovanie demokratickej súťaže,“ hovorí.

Návrh podľa európskych demokratov nebezpečný precedens pre strednú Európu. „Umlčanie politického hnutia pre jeho proeurópsky postoj je nezlučiteľné so zakladajúcimi princípmi EÚ a už len navrhovanie takého opatrenia je v našej Európe nepredstaviteľné,“ doplnil Gozi s tým, že strach sa nikdy nesmie stať politickou zbraňou.

PS chce praktické veci


Tému Benešových dekrétov otvorilo opozičné hnutie Progresívne Slovensko prednedávnom, jeho predseda Michal Šimečka zdôraznil, že ich nechcú rušiť, no chcú praktické veci, napríklad aby Maďari na Slovensku neboli odsúvaní na druhú koľaj, aby sa na nich neuplatňovala kolektívna vina, aby vláda podporovala ich národnostné vzdelávacie, kultúrne aj športové inštitúcie.

„Benešove dekréty sú súčasťou nášho právneho poriadku, nikto ich nechce zrušiť, ale sú vyhasnuté a nemali by sa používať na zakladanie nových právnych skutočností. My chceme, aby štátne orgány tento princíp konečne rešpektovali,“ uviedol vtedy Šimečka s tým, že aj dnes, v 21. storočí, možno kvôli úradnej zlovôli a odvolaniu sa na dekréty nanovo prísť o vlastný pozemok.

Stanovisko vlády


Vláda reagovala na nedávnom výjazdovom rokovaní v okrese Svidník prijatím uznesenia o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku.

„Vláda SR vyjadruje znepokojenie nad výzvami podnecujúcimi k otváraniu tzv. Benešových dekrétov, ktoré vyvolávajú zbytočné napätie, nedorozumenie a polarizáciu spoločnosti. Zároveň dôrazne odmieta snahy o politizáciu tejto kapitoly európskych dejín. Právne akty k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne vo vtedajšom Československu, súhrnne označované ako Benešove dekréty, je potrebné vnímať v kontexte povojnového usporiadania Európy určeného spojencami protifašistickej koalície,“ píše sa v uznesení vlády.

Schválený materiál sa odvoláva na prijaté uznesenie Národnej rady z 20. septembra 2007 o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Vláda zdôrazňuje, že právne akty reprezentatívnych orgánov Československej republiky a Slovenskej národnej rady k usporiadaniu pomerov po vojne sú súčasťou právneho poriadku SR, otázku Benešových dekrétov považuje za uzatvorenú.


Zdroj: SITA.sk - Géci zvažuje pripraviť podnet na rozpustenie Progresívneho Slovenska. Je to zastrašovanie, reagujú európski demokrati © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benešove dekréty
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
V Kráľovskom Chlmci bude nová krytá plaváreň, zástupcovia mesta a kraja poklepali základný kameň

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 