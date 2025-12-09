|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 9.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Izabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. decembra 2025
Slováci cestujú cez zimu čoraz viac, okrem teplých krajín vyhľadávajú aj arktickú exotiku
Tagy: Cestovanie Letenky Zimná dovolenka
Zima už dávno nie je výlučne sezónou lyžovačiek a adventných trhov. Slováci čoraz viac objavujú možnosti cestovania aj počas chladnejších mesiacov a nové dáta ukazujú, že túto zimu plánuje vycestovať ...
Zdieľať
9.12.2025 (SITA.sk) - Zima už dávno nie je výlučne sezónou lyžovačiek a adventných trhov. Slováci čoraz viac objavujú možnosti cestovania aj počas chladnejších mesiacov a nové dáta ukazujú, že túto zimu plánuje vycestovať výrazne viac ľudí než vlani. Rezervácie letov na obdobie od decembra do marca medziročne stúpli o viac než štvrtinu, pričom k tomuto trendu výrazne prispeli aj lacnejšie letenky. Cestovateľským hitom sa stal nórsky sever a zážitok z polárnej žiary.
Podľa údajov Kiwi.com narástol počet rezervácií medziročne o 27 percent, pričom počet cestujúcich vzrástol o vyše 26 percent. Ceny leteniek sa zároveň znížili – priemerná zimná letenka stojí 178 eur, čo je takmer o desať percent menej než pred rokom. Výrazný pokles zaznamenali najmä diaľkové lety, ktoré zlacneli o približne osem percent. Slováci si letenky kupujú priemerne 72 dní vopred a ich zimná dovolenka trvá zvyčajne niečo vyše siedmich dní.
Najobľúbenejšou krajinou sa opäť stalo Španielsko s medziročným rastom vyše 24 percent. Prekvapil však prudký nárast záujmu o Taliansko, kde rezervácie stúpli takmer o 78 percent. V rebríčku obľúbených destinácií sa objavilo aj Thajsko, Poľsko, Vietnam či Cyprus, ktorý zaznamenal až 420-percentný medziročný nárast. Slováci stále viac vyhľadávajú aj menej tradičné lokality ako Švajčiarsko, Grécko či Nórsko, ktoré počas zimy ponúkajú buď mierne teploty alebo, naopak, autentickú severskú atmosféru.
Výrazne stúpol aj záujem o lety z Bratislavy – až o 245 percent, zatiaľ čo Košice narástli o 101 percent. Oproti tomu lety z Viedne mierne klesli o necelých 7 percent. Nové priame spojenia z Bratislavy tak prispeli nielen k širšej ponuke, ale aj k nižším cenám, čo sa okamžite prejavilo v náraste dopytu.
Z hľadiska konkrétnych miest vedie Londýn, ktorý si aj napriek miernemu poklesu udržal pozíciu zimného favorita. Stabilne rastie záujem o mestá ako Barcelona, Rím, Miláno a Malaga, ktoré lákajú miernym podnebím, pestrou kultúrou a živou atmosférou. V exotickejších končinách je tradične obľúbený Bangkok, ku ktorému sa pridávajú ostrovy Ko Samui a Phuket.
Zatiaľ čo mnohí stále mieria za teplom, tento rok sa do popredia dostáva aj zimná exotika v podobe autentických arktických zážitkov. Zimným prekvapením sa stalo nórske Tromsø, ktoré zaznamenalo medziročný nárast rezervácií o 360 percent. Toto mesto ležiace za polárnym kruhom sa považuje za jedno z najlepších miest na pozorovanie polárnej žiary a čoraz častejšie priťahuje nielen mladých dobrodruhov, ale aj rodiny s deťmi.
Okrem polárnej žiary lákajú aj aktivity ako pozorovanie veľrýb, jazdy psím záprahom, návštevy sámskych komunít či prehliadka ikonickej Arktickej katedrály. Napriek geografickej polohe sú zimy v Tromsø mierne a vďaka dobrej dostupnosti sa stalo atraktívnou voľbou pre netradičnú dovolenku.
„Zimné Nórsko je úplne iný svet – pre mnohých Slovákov predstavuje splnený sen v podobe polárnej žiary či arktickej prírody. Trend, ktorý vidíme pri Tromsø, jednoznačne potvrdzuje, že cestovatelia hľadajú niečo osobné, nezabudnuteľné a mimo klasických turistických magnetov,“ uviedla Daniela Chovancová, hovorkyňa Kiwi.com.
Fenomén Tromsø úzko súvisí aj s manželmi Dávidom a Lenkou Harovcami, ktorí si túto arktickú lokalitu zvolili ako svoj sezónny domov. Ako víťazi cestovateľskej výzvy Travel Hackers sa každú zimu presúvajú na sever, kde pôsobia ako sprievodcovia a pomáhajú návštevníkom zažiť nezabudnuteľné chvíle pod polárnou žiarou.
„Vidieť, ako polárna žiara exploduje nad hlavou, je pocit, ktorý sa nedá porovnať so žiadnym suvenírom. Pre mnohých našich klientov je to životný sen. To, že dnes trávime každú zimu v Tromsø, je priamym dôkazom, že ak má človek odvahu ísť za neobyčajnými zážitkami, cestovanie mu môže zmeniť život a priniesť nečakané príležitosti. Sme radi, že Slováci objavujú Nórsko a chcú zažiť túto autentickú, severskú zimu,“ dodali.
Z aktuálnych dát vyplýva, že Slováci sú čoraz otvorenejší novým destináciám a zážitkom. Priaznivejšie ceny leteniek, nové priame spojenia a túžba uniknúť z každodennej rutiny robia zo zimy čoraz atraktívnejšie obdobie na objavovanie sveta.
Zdroj: SITA.sk - Slováci cestujú cez zimu čoraz viac, okrem teplých krajín vyhľadávajú aj arktickú exotiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa údajov Kiwi.com narástol počet rezervácií medziročne o 27 percent, pričom počet cestujúcich vzrástol o vyše 26 percent. Ceny leteniek sa zároveň znížili – priemerná zimná letenka stojí 178 eur, čo je takmer o desať percent menej než pred rokom. Výrazný pokles zaznamenali najmä diaľkové lety, ktoré zlacneli o približne osem percent. Slováci si letenky kupujú priemerne 72 dní vopred a ich zimná dovolenka trvá zvyčajne niečo vyše siedmich dní.
Prekvapivý nárast
Najobľúbenejšou krajinou sa opäť stalo Španielsko s medziročným rastom vyše 24 percent. Prekvapil však prudký nárast záujmu o Taliansko, kde rezervácie stúpli takmer o 78 percent. V rebríčku obľúbených destinácií sa objavilo aj Thajsko, Poľsko, Vietnam či Cyprus, ktorý zaznamenal až 420-percentný medziročný nárast. Slováci stále viac vyhľadávajú aj menej tradičné lokality ako Švajčiarsko, Grécko či Nórsko, ktoré počas zimy ponúkajú buď mierne teploty alebo, naopak, autentickú severskú atmosféru.
Výrazne stúpol aj záujem o lety z Bratislavy – až o 245 percent, zatiaľ čo Košice narástli o 101 percent. Oproti tomu lety z Viedne mierne klesli o necelých 7 percent. Nové priame spojenia z Bratislavy tak prispeli nielen k širšej ponuke, ale aj k nižším cenám, čo sa okamžite prejavilo v náraste dopytu.
Zimná exotika
Z hľadiska konkrétnych miest vedie Londýn, ktorý si aj napriek miernemu poklesu udržal pozíciu zimného favorita. Stabilne rastie záujem o mestá ako Barcelona, Rím, Miláno a Malaga, ktoré lákajú miernym podnebím, pestrou kultúrou a živou atmosférou. V exotickejších končinách je tradične obľúbený Bangkok, ku ktorému sa pridávajú ostrovy Ko Samui a Phuket.
Zatiaľ čo mnohí stále mieria za teplom, tento rok sa do popredia dostáva aj zimná exotika v podobe autentických arktických zážitkov. Zimným prekvapením sa stalo nórske Tromsø, ktoré zaznamenalo medziročný nárast rezervácií o 360 percent. Toto mesto ležiace za polárnym kruhom sa považuje za jedno z najlepších miest na pozorovanie polárnej žiary a čoraz častejšie priťahuje nielen mladých dobrodruhov, ale aj rodiny s deťmi.
Iný svet
Okrem polárnej žiary lákajú aj aktivity ako pozorovanie veľrýb, jazdy psím záprahom, návštevy sámskych komunít či prehliadka ikonickej Arktickej katedrály. Napriek geografickej polohe sú zimy v Tromsø mierne a vďaka dobrej dostupnosti sa stalo atraktívnou voľbou pre netradičnú dovolenku.
„Zimné Nórsko je úplne iný svet – pre mnohých Slovákov predstavuje splnený sen v podobe polárnej žiary či arktickej prírody. Trend, ktorý vidíme pri Tromsø, jednoznačne potvrdzuje, že cestovatelia hľadajú niečo osobné, nezabudnuteľné a mimo klasických turistických magnetov,“ uviedla Daniela Chovancová, hovorkyňa Kiwi.com.
Životný sen
Fenomén Tromsø úzko súvisí aj s manželmi Dávidom a Lenkou Harovcami, ktorí si túto arktickú lokalitu zvolili ako svoj sezónny domov. Ako víťazi cestovateľskej výzvy Travel Hackers sa každú zimu presúvajú na sever, kde pôsobia ako sprievodcovia a pomáhajú návštevníkom zažiť nezabudnuteľné chvíle pod polárnou žiarou.
„Vidieť, ako polárna žiara exploduje nad hlavou, je pocit, ktorý sa nedá porovnať so žiadnym suvenírom. Pre mnohých našich klientov je to životný sen. To, že dnes trávime každú zimu v Tromsø, je priamym dôkazom, že ak má človek odvahu ísť za neobyčajnými zážitkami, cestovanie mu môže zmeniť život a priniesť nečakané príležitosti. Sme radi, že Slováci objavujú Nórsko a chcú zažiť túto autentickú, severskú zimu,“ dodali.
Z aktuálnych dát vyplýva, že Slováci sú čoraz otvorenejší novým destináciám a zážitkom. Priaznivejšie ceny leteniek, nové priame spojenia a túžba uniknúť z každodennej rutiny robia zo zimy čoraz atraktívnejšie obdobie na objavovanie sveta.
Zdroj: SITA.sk - Slováci cestujú cez zimu čoraz viac, okrem teplých krajín vyhľadávajú aj arktickú exotiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cestovanie Letenky Zimná dovolenka
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
OC MAX Trnava privíta novú značku – Woolworth otvára svoju predajňu
OC MAX Trnava privíta novú značku – Woolworth otvára svoju predajňu
<< predchádzajúci článok
Géci zvažuje pripraviť podnet na rozpustenie Progresívneho Slovenska. Je to zastrašovanie, reagujú európski demokrati
Géci zvažuje pripraviť podnet na rozpustenie Progresívneho Slovenska. Je to zastrašovanie, reagujú európski demokrati