GEFCO oslavuje 15 rokov na slovenskom trhu, dva roky geo-regiónu Česká republika – Slovensko

17.9.2019 (Webnoviny.sk) -"GEFCO oslavuje pätnásť rokov na slovenskom trhu. To je vek, keď je už svojim klientom skutočne rešpektovaným partnerom, pritom je stále mladou firmou s energiou navrhovať stále nové riešenia a implementovať ich do dodávateľských reťazcov partnerských firiem," ohodnotil súčasnú pozíciu GEFCO Slovakia Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ spoločnosti GEFCO pre geo-región Slovensko-Česká republika. Podobne ako na ďalších trhoch i na Slovensku je pre logistickú firmu kľúčová oblasť logistiky hotových vozidiel, kde udáva trendy a prináša inovácie v podobe úprav vozidiel a ich doručovanie koncovým klientom.. V štrnástich pobočkách na Slovensku firma zamestnáva takmer tisíc zamestnancov.Pod stabilne rastúcimi výsledkami spoločnosti na Slovensku sa podpísali okrem iného úspešné investície z minulosti. V roku 2016 investovalo GEFCO do novej pobočky pre skladovanie hotových vozidiel v Trnave, ktorej súčasťou je i priestor pre nové, na Slovensku unikátne, služby v podobe PDI (Pre Delivery Inspection) a PPO (Post Production Operations). "Dopyt po postprodukčných úpravách nových vozidiel v posledných dvoch rokoch strmo rastie. Aktuálne v Trnave realizujeme 26 000 úprav ročne a medzi našich klientov patria okrem producentov áut aj leasingové spoločnosti alebo niektoré veľké štátne spoločnosti," uviedol Raczynski a upresnil, že. Postprodukčné úpravy realizuje GEFCO aj v Českej republike, kde ročne realizuje 74 000 inštalácií.Paralelne s rozširovaním poskytovaných služieb GEFCO rozširuje i portfólio svojich partnerov.Pre klientov zabezpečí kompletné logistické toky, rovnako ako služby skladovania, inšpekcie pred doručením a následnú distribúciu dílerom i korporátnym (fleetovým) klientom v rámci oboch krajín.Správa o spolupráci GEFCO so značkou Opel na slovenskom a českom trhu prichádza pol roka potom, ako Skupina GEFCO oznámila obnovenie exkluzívnej štvorročnej zmluvy na komplexné 4PL služby pre značky Opel a Vauxhall, v rámci ktorých realizuje vstupnú i výstupnú logistiku dielov a pohonných jednotiek z pobočiek dodávateľov po celom svete do montážnych závodov Opel a Vauxhall, ale i distribúciu hotových vozidiel k predajcom a koncovým klientom. "Radi vidíme podobné synergie v rámci geo-regiónu Česko-Slovensko," oceňuje medzinárodný presah spolupráce Aleksander Raczynski. V prípade značky Renault vznikne v Trnave nový centrálny sklad s dedikovanou kapacitou 500 skladovacích miest. "Doposiaľ boli vozidlá skladované mimo Slovenskú republiku. Nový sklad zabezpečí značke vyššiu flexibilitu, rýchlejšie dodanie vozidiel a pomôže rozšíriť škálu ponúkaných služieb pre dílerskú sieť i zákazníkov," uzatvára Raczynski.Fakt, že sa spoločnosti darí, potvrdzujú i súčasné investície firmy v oblasti železničnej a cestnej dopravy. Flotila železničných vagónov sa rozšírila o 120 špeciálnych vagónov na prepravu hotových vozidiel."V prepravách pre oblasť automobilového priemyslu sme nielen slovenská, ale i európska jednotka a sme hrdí na to, že viac ako polovica nových vozidiel opúšťa naše skladové priestory na Slovensku i v Českej republike práve po železnici," opísal Raczynski a zdôraznil fakt, že špeciálne auto-vagóny pre GEFCO vyrobila lokálna spoločnosť. Na posilnenie ekologickej prepravy po železnici GEFCO investovalo do 283 bežných vagónov.Nezaostávajú ani investície do cestnej dopravy, ktorá je stále základom vysokého percenta prepravy."Naším cieľom je zvýšiť flexibilnosť cestnej dopravy a čiastočne dorovnať klesajúcu kapacitu trhu tak, aby sme boli i naďalej schopní reagovať na požiadavky našich klientov, a to s dôrazom na najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb," opísal dôvod investície do nových ťahačov a návesov Aleksander Raczynski a doplnil, že vozidlá sú aktuálne riadené západoeurópskymi vodičmi a do budúcnosti sa počíta s vytvorením nových pracovných miest i pre slovenských vodičov.GEFCO je svetovým lídrom v komplexnom riešení dodávateľských reťazcov a európskym lídrom v oblasti logistiky pre automobilový priemysel. GEFCO stavia na svojich 70-ročných skúsenostiach a vďaka 15 000 zamestnancom navrhuje inovatívne a flexibilné riešenia pre moderné dodávateľské reťazce v rozličných odvetviach priemyslu. Spoločnosť pôsobí v 47 krajinách sveta a svojich zákazníkov obsluhuje z 300 pobočiek. V roku 2018 dosiahla Skupina GEFCO obrat vo výške 4,6 miliárd eur.Inzercia