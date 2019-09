Holandsko sa po rokoch úspor chystá uvoľniť svoj rozpočet

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 17. septembra (TASR) - Zdá sa, že vláda holandského premiéra Marka Rutteho sa po rokoch úspor chystá uvoľniť svoj rozpočet na rok 2020. Do svojich plánov zrejme zahrnie aj štátny investičný fond v snahe využil možnosť požičať si peniaze so záporným úrokom.Rozhodnutie o zmiernení fiškálnej disciplíny padlo len týždeň potom, ako prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi vyzval Nemecko a Holandsko, aby zvýšili výdavky s cieľom zabrániť poklesu ekonomiky v eurozóne.Ale za plánovaným zvýšením výdavkov v Holandsku je skôr domáci než medzinárodný tlak. Stúpajúce náklady na zdravotnú starostlivosť a bývanie, rastúca inflácia a najmä hroziace škrty v dôchodkoch najviac znepokojujú holandských voličov.Väčšina politikov vrátane parlamentu a prezidenta domácej centrálnej banky Klaasa Knota nesúhlasí s uvoľnenou menovou politikou ECB a obviňuje ju z niektorých problémov v Holandsku.Podľa augustovej prognózy Úradu pre hospodársku politiku by sa mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) Holandska tento rok spomaliť na 1,8 % v roku 2020 na 1,4 %, keďže americká obchodná politika a brexit zasiahli export.Po rokoch úsporných opatrení, v reakcii na globálnu finančnú krízu (pred vyše dekádou), má holandská vláda v súčasnosti prebytok rozpočtu na úrovni 1,2 % HDP. Jej štátny dlh má tento rok klesnúť na 49,3 % HDP, teda pod hranicu 60 % HDP, ktorú stanovujú rozpočtové pravidlá Európskej únie.uviedol v rozhovore pre denník AD minister hospodárstva Eric Wiebes.dodal.Začiatkom tohto týždňa unikli do médií informácie o plánoch na investičný fond vo výške 50 miliárd eur. Podrobnosti o tom, kedy a ako by mal vzniknúť - pravdepodobne mimo bežného rozpočtu vo výške približne 300 miliárd eur - neboli zverejnené.