Gelle sa v Szegede dočkal satisfakcie: Najkrajšie štvrté miesto

Na snímke slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle na trati A-finále K1 na 1000 m na MS v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Szegede 24. augusta 2019. Gelle obsadil štvrté miesto a vybojoval si tak olympijskú miestenku na OH 2020 v Tokiu. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Szeged 24. augusta (TASR) - Štvrté miesto zvyčajne vyvoláva v športovcoch zmiešané pocity. Radosť z úspechu strieda sklamanie z chýbajúceho krôčiku k stupňom víťazov. Neplatí to však pre slovenského reprezentanta v rýchlostnej kanoistike Petra Gelleho. Na MS v Szegede najprv v piatok predviedol heroický výkon, ktorý ho posunul do finále, v sobotu opäť vydal zo seba všetko a štvrtým miestom v K1 na 1000 metrov získal pre Slovensko miestenku na budúcoročnej olympiáde v Tokiu.neskrýval radosť zjavne dojatý Gelle.Za normálnych okolností by na jeho úspechu nebolo nič mimoriadne. Gelle dlhodobo patril k špičke slovenskej rýchlostnej kanoistiky. Jeho doménou však bol dvojkajak, v ktorom na MS 2017 v Račiciach získal s Adamom Botekom striebro. Necelé dva mesiace pred šampionátom v Szegede však nečakane o svojho "parťáka prišiel. Ambície na cestu do Japonska dostali razom trhlinu. Ak sa chcel Gelle dostať na OH, musel "presedlať" na K1. Nevzdal sa a v Szegede dokázal, že nepatrí na druhú koľaj. Vôbec ako prvý slovenský pretekár vybojoval pre Slovensko miestenku do Tokia.Dal si tým krásny narodeninový darček k piatkovým 35. narodeninám.uviedol Gelle. Sezóna sa preňho nateraz skončila. Teší sa na oddych, ale ako sám priznal, prípravu na OH nebude odkladať.prezradil Gelle a s miernym pesimizmom dodal:Zo svojho zverenca mal veľkú radosť aj tréner Radovan Šimočko.