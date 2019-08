Kanoistika-MS: Gelle s olympijskou miestenkou: Splnil som si sen

Na snímke slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle na trati A-finále K1 na 1000 m na MS v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Szegede 24. augusta 2019. Gelle obsadil štvrté miesto a vybojoval si tak olympijskú miestenku na OH 2020 v Tokiu. Foto: TASR - Pavel Neubaeur Na snímke slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle na trati A-finále K1 na 1000 m na MS v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Szegede 24. augusta 2019. Gelle obsadil štvrté miesto a vybojoval si tak olympijskú miestenku na OH 2020 v Tokiu. Foto: TASR - Pavel Neubaeur

finálové výsledky:



muži:



K1 1000 m: 1. Bálint Kopász (Maď.) 3:36,07, 2. Josef Dostál (ČR) +1,24, 3. Fernando Pimenta (Portug.) +1,56, 4. Peter GELLE (SR) +3,92



K1 200 m: 1. Liam Heath (V. Brit.) 34,86, 2. Strahinja Stefanovič (Srb.) +0,18, 3. Carlos Garrote (Šp.) +0,26



K2 500 m: 1. Stanislav Daineka, Dmitrij Natynčuk (Biel.) 1:33,13, 2. Pelayo Roza, Pedro Vsszquez (Šp.) +0,35, 3. Marcus Gross, Martin Hiller (Nem.) +1,37



C1 500 m: 1. Sebastian Brendel (Nem.) 1:33,13, W. Angel Kodinow (Bul.) +0,90, 3. Oleg Tarnovsši (Mold.) +1,35;



D2 1999 n: 1. Chao Liou, Hao Wang (Čína) 3:40,55, 2. Serguay Torres Madrigal, Fernando Dayan Jorge Enruquez (Kuba) +0,91, 3. Erlon de Souza Silva, Isaquias Queiroz Dos Santos (Braz.) +3,79



ženy:



K1 1000 m: 1. Tamara Csipesová (Maď.) 4:07,90, 2. Justyna Iskrzycká (Poľ.) +1,36, 3. Lizzie Broughtonová (V. Brit.) +2,54, ..., 5. Mariana PETRUŠOVÁ (SR) +4,54



K1 200 m: 1. Lisa Carringtonová (Nový Zél.) 39,39, 2. Marta Walczykiewiczová (Poľ.) +1,94, 3. Emma Astrand Jörgensenová (Dán.) a Teresa Portelová (Šp.) +1,95



C1 200 m: 1. Nevin Harrisonová (USA) 49,30, 2. Olesia Romašenková (Rus.) +0,44, 3. Alena Nazdrovová (Biel.) +0,69



K2 500 m: 1. Volga Chudenková, Marina Litvinčuková (Biel.) 1:42,55, 2. Karolina Najová, Anna Pulawská (Poľ.) +0,79, 3. Špela Ponomarenková Janičová, Anja Ostermanová (Slov.) +1,66

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Szeged 24. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle obsadil v A-finále K1 na 1000 m na MS v Szegede štvrté miesto. Získal tak olympijskú miestenku na OH 2020 v Tokiu. Zo zisku zlata sa tešil Maďar Bálint Kopász.Gelle odštartoval tradične pomalšie a po polovici trate figuroval na ôsmej priečke. V závere však rovnako ako v piatkovom semifinále predviedol skvelý finiš a prepracoval sa medzi najlepšiu päticu, ktorá si zabezpečila účasť na olympiáde."Som veľmi šťastný. Najprv som nevedel, ako som na tom, štvrtý, piaty, šiesty, v hlave som si prepočítaval, čo potrebujem, ale teraz je to fantastické. Bol som na olympiáde aj v singlovke, ale toto je splnený sen. Ani som nerátal, že vyjazdím olympiádu, to poviem úprimne," povedal Gelle.Pre Gelleho je skvelý výsledok zo Szegedu veľkou satisfakciou. Necelé dva mesiace pred vrcholom sezóny prišiel o "parťáka" z K2 Adama Boteka, ktorý dal prednosť K4 a musel sa preorientovať na singla. S náročnou situáciou sa vyrovnal skvele a vďaka jednej zo životných jázd si dal krásny darček k 35. narodeninám."Všetci mi verili, ale boli sme realisti. Vedeli sme, že musíme dať zo seba všetko a vyšlo to. Na šampionát sme sa pripravovali poctivo, mohli sme sa spoliehať iba na seba, máme podporu nášho klubu a našich blízkych ľudí a vďaka nim to vyšlo," uviedol Gelle.Mariana Petrušová finišovala vo finále K1 na neolympijskej 1000 m trati na piatom mieste. Dlho bola v hre o niektorú z medailí, v závere však stratila. V nedeľu ju čaká jej najsilnejšia disciplína 5000 m, v ktorej na II. európskych hrách v Minsku vybojovala bronz."Bola to jedna z najťažších jázd v mojom živote. Dala som do toho všetko, ale tieto štyri dievčatá boli naozaj lepšie. Som však na seba hrdá. Škoda, že som piata, ale nevadí, chcela som ísť tak, aby som nemusela ľutovať a nič neľutujem," povedala Petrušová.