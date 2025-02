Gelnickí hasiči zachraňovali horiaceho človeka, zasahovali aj leteckí záchranári – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.2.2025 (SITA.sk) - Gelnickí hasiči zachraňovali horiaceho človeka. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor Košického kraja.Ako ďalej uvádza, hasičov z Gelnice vyslali k záchrane osoby v plameňoch v centre mesta. „Po príchode k miestu udalosti, poskytli osobe s popáleninami do príchodu záchranárov predlekársku zdravotnú pomoc," uvádzajú krajskí hasiči.V spolupráci so záchranármi potom gelnickí hasiči previezli popálenú osobu k miestu pristátia vrtuľníka, ktorý ju transportoval do nemocnice.