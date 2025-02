Netanjahu si zlízol kritiku za vtipy, že palestínsky štát by mohol byť v Saudskej Arábii

9.2.2025 (SITA.sk) - Saudská Arábia a ďalšie arabské krajiny odsúdili v nedeľu vyjadrenia izraelského premiéra , ktorý v rozhovore s novinárom naznačil, že na území Saudskej Arábie by mohol vzniknúť palestínsky štát.Vyjadrenia Benjamina Netanjahua niektoré izraelské médiá charakterizovali ako vtip. Pôsobili však nemiestne vzhľadom na skutočnosť, že americký prezident Donald Trump pred niekoľkými dňami prišiel s nápadom prevziať Pásmo Gazy a vysídliť obyvateľov tejto enklávy na pobreží Stredozemného mora do zahraničia, najmä do Jordánska a Egypta.Vo štvrtkovom televíznom rozhovore diskutoval Netanjahu o perspektíve diplomatickej normalizácie so Saudskou Arábiou.Keď sa novinár pravdepodobne pomýlil a povedal, že „bez saudského štátu nebude žiadny pokrok“, Netanjahu ho prerušil. „Palestínsky štát? Pokiaľ nechcete, aby bol palestínsky štát v Saudskej Arábii,“ vtipkoval izraelský premiér. „Oni (Saudovia) majú veľa územia."Šéf Ligy arabských štátov Ahmed Aboul Gheit v nedeľu povedal, že zmýšľanie za Netanjahuovými poznámkami „je neprijateľné a odráža úplné odtrhnutie od reality" a dodal, že takéto myšlienky „nie sú ničím iným ako obyčajnými fantáziami alebo ilúziami".Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo svoje „kategorické odmietnutie takýchto vyhlásení, ktorých cieľom je odvrátiť pozornosť od pokračujúcich zločinov spáchaných izraelskou okupáciou na palestínskych bratoch v Gaze“.