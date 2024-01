Gelnickí policajti obvinili mladého Košičana zo šírenia poplašnej správy, vyhrážal sa streľbou v škole

Vyhrážky mladého Košičana

Prípad z trebišovského okresu

10.1.2024 (SITA.sk) - Gelnickí policajti obvinili 19-ročného Košičana zo šírenia poplašnej správy. „V posledný decembrový deň si žiačka jednej zo základných škôl v okrese Spišská Nová Ves našla v jednej z aplikácii odkaz: „To mi je jedno, že celá škola, ja si beriem ostrú zbraň, mne nerobí problém tam strieľať“, a krátko na to druhý v znení: „môžete kontaktovať koho chcete, ale h**** Vám to pomôže, stane sa to, čo v Prahe“, a následne boli tieto odkazy zdieľané aj medzi iných spolužiakov," približuje košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová Doplnila, že predmetné správy vyvolali vážne znepokojenie medzi personálom školy, žiakmi i rodičmi. Riaditeľka školy kontaktovala políciu a tá začala konať.Páchateľa policajti vypátrali v Košiciach, po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade dokázania viny hrozí mladíkovi trest odňatia slobody až na dva roky.„Zároveň sa bude skúmať aj duševný stav obvineného. Policajti zároveň spracovali podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby," uviedla Ivanová.Policajná hovorkyňa apelovala aj na rodičov, aby si všímali, čo si deti berú do školy. Poukázala pri tom na prípad žiaka jednej zo základných škôl v trebišovskom okrese, ktorý do školy priniesol zbraň, po predošlej dohode so spolužiakom.„Hoci sa podľa zistení nikomu nevyhrážal ani nijak neohrozoval svoje okolie, takáto vec nemá v rukách maloletého, a už vôbec nie na pôde školy čo robiť. V tomto prípade bola zbraň, pravdepodobne plynová pištoľ, zaistená a zaslaná na expertízu a túto udalosť policajti nateraz objasňujú ako priestupok v zmysle zákona o priestupkoch a priestupok na úseku zbraní a streliva," dodáva Ivanová.