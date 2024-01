Krúpa chce zvolať mimoriadny bezpečnostný výbor k reorganizácii NAKA, Šutaj Eštok má čo vysvetľovať (video)

Šutaj Eštok má čo vysvetľovať

NAKA je moloch

10.1.2024 (SITA.sk) - Opozičný poslanec Juraj Krúpa SaS ) plánuje požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia branno-bezpečnostného výboru parlamentu k plánovanej reorganizácii Národnej kriminálnej agentúry. Ako ďalej uviedol na stredajšom brífingu, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok by svoje plány mal vysvetliť poslancom.„Myslím si, že to je tak závažná informácia (o plánovanej reorganizácii NAKA, pozn. SITA), že by malo byť v záujme predsedu branno-bezpečnostného výboru, aby zvolal výbor a aby si zavolal ministra," skonštatoval Krúpa.Keďže však niečo takéto podľa Krúpu od predsedu výboru Tibora Gašpara (Smer-SD ) nie je možné očakávať, iniciatívu prebral on sám.Národná kriminálna agentúra nebude ďalej fungovať v súčasnej podobe. V rozhovore pre denník Štandard to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Nevylúčil pritom ani možné zrušenie útvaru, primárne by však podľa neho malo ísť o reorganizáciu.„Je to moloch, ktorý má zbytočne veľa špecializovaných útvarov a riadiacich pracovníkov a reálnu prácu nemá kto vykonávať," povedal minister.Ako ďalej uviedol, fungovanie polície by sa mohlo prispôsobiť plánovaným zmenám na prokuratúre. „Ak sa kauzy a spisy po zrušení špeciálnej prokuratúry rozdelia na kraje, tak aj v polícii budeme musieť posilniť kraje, špecializované útvary budú krajské," skonštatoval Šutaj Eštok.