Najmladšia generácia sa rýchlo rozvíja

Flexibilita je kľúčová

Ktoré firmy budú vo výhode?

1.8.2024 (SITA.sk) - Generácia Alfa bude od práce očakávať moderné pracovné prostredie a flexibilitu. Potvrdila to personálna agentúra Grafton Gi Group , podľa ktorej budú predstavitelia najmladšej generácie mať od práce vysoké očakávania.Za generáciu Alfa sa považujú deti narodené približne od roku 2013 až po súčasnosť. Vyrastajú v prostredí, kde digitálne technológie a internet sú už bežnou súčasťou každodenného života.Ich vzdelávanie je výrazne ovplyvnené technológiami ako online vzdelávacie platformy, virtuálna realita a interaktívne aplikácie. S priateľmi a rodinou komunikujú digitálne cez sociálne siete a rôzne aplikácie. Zároveň majú kontakt s rôznymi kultúrami a jazykmi.„Generácia Alfa ešte nie je na pracovnom trhu , takže môžeme len predpokladať z toho, čo o nej zatiaľ vieme z iných oblastí. Na pracovisku budú očakávať vybavenie modernými technológiami, komunikácia bude ešte viac online ako teraz, na oboch stranách bude potrebná prispôsobivosť na zmeny,” vyhlásila hovorkyňa Alma Career Slovakia Najmladšia generácia sa podľa jej slov rýchlo rozvíja a na pracovnom trhu pravdepodobne nebude mať problém meniť smer, akým sa chce uberať, zamestnávatelia budú musieť byť pripravení na to reagovať.Spoločnosť Alma Career Slovakia tiež poznamenala, že firmy budú určite musieť pracovať na programoch, ako udržať a motivovať týchto mladých zamestnancov a zamestnankyne.Ľudia z tejto generácie budú vo vnútri firiem otvárať témy inakosti, čiže zamestnávatelia sa budú musieť viac zamýšľať, ako s ňou pracovať. Rovnako bude podľa Melcerovej tlak na znižovanie úväzkov, viac možností práce na diaľku, bude veľký dopyt po benefitoch z oblasti duševného zdravia.„Flexibilita bude pre nich kľúčová, budú chcieť pracovať kedy a kde im to bude vyhovovať, pričom budú klásť dôraz na rovnováhu medzi prácou a súkromným životom,” uviedla marketingová riaditeľka Grafton Jitka Kouba.Neustále vzdelávanie a rýchly kariérny rast budú podľa jej slov pre generáciu Alfa dôležité, preto budú vyžadovať školenia, jasné kariérne cesty či kariérny plán.Alfa generácia bude podľa Graftonu citlivejšia na environmentálne a sociálne otázky. Budú preferovať firmy s etickými hodnotami a zameraním na udržateľnosť. Diverzita a inklúzia budú pre alfa zamestnancov samozrejmosťou, rovnako ako otvorená a autentická komunikácia.„Tímová práca a inovatívne riešenia budú pre nich bežné. Zamestnávatelia, ktorí ponúknu technologicky vyspelé, flexibilné a etické prostredie podporujúce osobný rozvoj, budú u tejto generácie jednoznačne vo výhode,” uzavrela Jitka Kouba.