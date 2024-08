Vďaka Samsungu boli fanúšikovia športovcom na úvodnom ceremoniáli parížskej olympiády bližšie než kedykoľvek v histórii

1.8.2024 (SITA.sk) - Kto hovorí, že sa úvodný ceremoniál olympijských hier musí odohrávať na štadióne? Parížska olympiáda 2024 mala úplne jedinečný úvod – po prvýkrát v histórii sa dejiskom ceremoniálu stala rieka Seina a jej nábrežie. A globálny partner olympijských a paralympijských hier Samsung pre túto príležitosť pripravil prelomovú inováciu, vďaka ktorej bol ceremoniál ešte intenzívnejším zážitkom.Aby sa fanúšikovia ocitli doslova v centre diania, nainštaloval Samsung na 85 lodí so športovcami viac ako 200 telefónov Galaxy S24 Ultra. Celý ceremoniál sa potom prenášal prostredníctvom súkromnej 5G siete, o ktorú sa postaral operátor Orange, oficiálny poskytovateľ mobilných služieb pre parížske hry.Fanúšikovia, ktorí si pustili streaming, mohli sledovať jedinečnú oslavu olympijského ducha v kúzelnom Paríži z bezprostrednej blízkosti, často priamo očami samotných športovcov. Tí totiž do streamu vstupovali s fotografiami a videozáznamami zhotovenými svojimi novými telefónmi Galaxy Z Flip6 Olympic Edition.V spolupráci s Medzinárodným olympijským výborom a organizáciou Olympic Broadcasting Services na zabezpečenie prenosov z hier tak Samsung ponúkol športovcom aj fanúšikom jedinečný večer. Nebolo to jednoduché, akcia si vyžiadala starostlivé plánovanie a úzku spoluprácu s rôznymi partnermi, aby bolo možné zabezpečiť streaming v reálnom čase, bezproblémové 5G pripojenie a ďalšie technické náležitosti.A prenosom úvodného ceremoniálu pôsobenie Samsungu na parížskych hrách rozhodne neskončilo. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na ďalšie udalosti, vďaka ktorým sa dostanú do centra diania, napríklad na víťazné selfíčka robené priamo najlepšími športovcami pri odovzdávaní medailí na stupňoch víťazov alebo na veslárske preteky v Marseille. Na nich budú k dispozícii skutočne unikátne zábery – Samsung kvôli nim inštaluje telefóny Galaxy S24 Ultra nielen na lode, ale aj veslárom na ramená. Víťazná selfie alebo Victory Selfies, urobená na stupňoch víťazov pomocou telefónov Galaxy Z Flip6 Olympic Edition, zase ukáže svetu najšťastnejšie životné okamihy mnohých z víťazov.Na technologických novinkách pre tohtoročné hry sa podieľalo viac ako 100 odborníkov, akcia si vyžiadala 250 telefónov a viac ako 360 dní testovania. Vylepšené zážitky zo sledovania olympiády pre fanúšikov po celom svete zodpovedajú vízii Samsungu pre parížske hry, ktorá znie Games Wide Open – Otvorené hry. Mobilnými inováciami podporuje Samsung medzi športovcami aj fanúšikmi hodnoty otvorenosti v duchu hesla Open always wins, Otvorenosť víťazí.Informačný servis